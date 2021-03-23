Мавритания возоновила дипломатические отношения с Катаром

Мавритания восстановила дипломатические отношения с Катаром, по данным ее министерства иностранных дел, почти через четыре года после их разрыва в разгар блокады Дохи.

Нуакшот последовал за Эр-Риядом и его союзниками в прекращении связей и транспортного сообщения с Катаром в июне 2017 года, когда против Катара ввели сухопутную, морскую и воздушную блокады.

Квартет из КСА, ОАЭ, Бахрейна и Египта обвинил Доху, среди прочего, в поддержке «террористических» групп и слишком близком отношении к Ирану. Сам Катар эти обвинения Катара постоянно отвергал.

Однако в январе, после всплеска дипломатической активности администрации бывшего президента США Дональда Трампа, блокада была отменена, и Катар снова был принят соседями.

«После интенсивных контактов на прошлой неделе и при высокой поддержке Султаната Оман Исламская Республика Мавритания и Катар решили возобновить дипломатические отношения», - говорится в заявлении министерства, опубликованном в воскресенье для Мавританского информационного агентства.

Объявление было сделано после встречи в Дохе между министром иностранных дел и его катарским коллегой, на которой обсуждались «давние братские отношения между двумя странами».

Согласно заявлению Мавритании, две страны откроют свои посольства «как можно скорее».