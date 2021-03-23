Саудовская Аравия предлагает хуситам перемирие, но шансы на мир невелики

Саудовская Аравия объявила о том, что собирается предложить план перемирия своим противникам в затяжной войне в Йемене в рамках общенационального прекращения огня под эгидой Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил глава МИД королевства.

Выступая в понедельник перед журналистами, министр иностранных дел королевства принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд сказал, что перемирие, предложенное повстанцам-хуситам, предусмотрено «на весь конфликт», и включает в себя открытие главного аэропорта в контролируемой повстанцами столице Йемена Сане.

Он вступит в силу, «как только хуситы согласятся на это», - сказал министр в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

«Теперь дело за хуситами», - добавил принц Фейсал, подчеркнув, что его страна продолжит «защищать» свои границы, граждан и инфраструктуру и будет противостоять агрессии хуситов всеми возможными способами.

«Хуситы должны решить, ставят ли они на первое место свои интересы или интересы Ирана».

Предложение также позволит импортировать топливо и продовольствие через западный порт Ходейда - главный порт Йемена - и возобновить политические переговоры между поддерживаемым Саудовской Аравией правительством президента Абдур-Рабба Мансура Хади и хуситами.

Другой вопрос, будет ли реализован такой план. В прошлом году Саудовская Аравия уже объявляла в одностороннем порядке перемирие, без особого успеха.

Нынешнее предложение было одобрено правительством Хади в заявлении министерства иностранных дел, базирующегося в южном порту Аден.

Но хуситы заявили, что эта инициатива не принесла «ничего нового», поскольку она все еще не соответствует их требованиям о полной отмене блокады аэропорта Саны и порта Ходейда.

«Саудовская Аравия должна объявить о прекращении агрессии и полностью снять блокаду, но выдвижение идей, которые обсуждались более года, не является чем-то новым», - сказал официальный представитель хуситов Мухаммад Абдус-Салам, сообщает телеканал повстанцев Аль-Масира.

«Мы ожидали, что Саудовская Аравия объявит о прекращении блокады портов и аэропортов и об инициативе по пропуску 14 судов, удерживаемых коалицией», - сказал Абдус-Салам в отдельном комментарии информационному агентству Reuters.

«Открытие аэропортов и морских портов - это гуманитарное право, и его не следует использовать как инструмент давления».

Саудовская Аравия давно обвиняет Иран в предоставлении хуситам военной помощи. Иран отрицает обвинения, заявляя, что поддерживает повстанцев только дипломатически и политически.

Заявление Саудовской Аравии было сделано на фоне ожесточенных боев вокруг стратегически важного северного города Мариб, и коалиция во главе с Саудовской Аравией совершила воздушные налеты на Сану совсем недавно. Миссия ООН сообщила, что еще один предполагаемый воздушный налет поразил компанию по производству продуктов питания в портовом городе Ходейда.

Предложение также последовало за активизацией хуситской кампании беспилотных и ракетных атак, нацеленных на нефтяные объекты королевства.

Между тем аналитики говорят, что Саудовская Аравия, которую во всем мире критикуют за авианалеты, убивающие мирных жителей и эмбарго, усугубляющие голод, стремится восстановить свой имидж в США при новом президенте Джо Байдене.

Ибрагим Фрайхат, доцент кафедры разрешения конфликтов в Институте Дохи, говорит, что существенная разница по сравнению с предыдущими мирными инициативами заключалась в том, что на этот раз есть «сильная политическая воля со стороны администрации Байдена, которая открыто заявляет, что этой войне необходимо положить конец».

«Происходит серьезное вмешательство США», - добавил он, отметив, что инициативу Саудовской Аравии можно рассматривать «как способ подчиниться усилиям США ... и снова бросить мяч на площадку хуситов».

Также в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в своем сообщении в Твиттере, что разговаривал с принцем Фейсалом «о нашей совместной работе по прекращению конфликта в Йемене, облегчению гуманитарного доступа и помощи йеменскому народу и защите Королевства от внешних угроз. Также обсуждалась необходимость дальнейшего прогресса в области прав человека».

Однако есть опасения, что вторжение хуситов в Мариб, который до недавнего времени был относительно мирным и стабильным из-за хорошо защищенных близлежащих нефтяных месторождений, грозит разжечь новые боевые действия в других частях Йемена. ООН пытается возобновить дипломатические усилия по прекращению войны, особенно после недавнего всплеска насилия в Марибе, но безуспешно.

Принц Фейсал сказал, что Саудовская Аравия «полностью привержена» работе с ООН, чтобы положить конец этому конфликту, добавив, что королевство хочет, чтобы все «пушки полностью замолчали».

«Это единственное, что действительно может помочь нам перейти к следующему этапу - политическому процессу и урегулированию, которые могут сделать Йемен безопасным и надежным», - сказал он.

Однако Фрайхат отмечает, что шесть лет войны привели к серьезному недоверию между хуситами и Саудовской Аравией.

«Никто никому не доверяет», - сказал он. «Так что это всего лишь инициатива без каких-либо действий или изменений на местах, я не думаю, что кто-то захочет немедленно… отреагировать очень положительно, не получив дополнительных гарантий», - добавил Фрайхат.

«Открытие аэропорта Саны, хотя это важный шаг, я не думаю, что этого достаточно, чтобы восстановить испорченное доверие между двумя сторонами. Нам нужно видеть больше этого, а также нам нужно видеть серьезную доставку гуманитарной помощи, будь то в аэропорт Саны или в другие места, чтобы укрепить доверие».