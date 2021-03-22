Киевский суд запретил выдворять из Украины задержанных дагестанцев

В столице Украины апелляционный суд отменил решение о выдворении уроженцев Дагестана Тимура Магомедова и Хабиба Магомедсагидова. Об этом сообщают Кавказ.Реалии со ссылкой на адвоката Станислава Красника, представляющего их интересы.

Согласно решению суда, дагестанцы освобождены из пункта временного пребывания нелегальных мигрантов и лиц без гражданства в Черниговской области. Информацию подтвердили сами Магомедов и Магомедсагидов.

"Мы на свободе, едем в Киев", – сообщили они.

Во время пребывания в пункте для нелегалов они обратились в украинскую миграционную службу с заявлениями на получение статуса беженцев. Свою просьбу они мотивировали преследованием российских спецслужб по политическим и религиозным мотивам.

Напомним, что Магомедова и Магомедсагидова задержали сотрудники Службы безопасности Украины в феврале в Киевской области. Тогда СБУ проводила облавы и задержания выходцев с Северного Кавказа по делу о ячейке ИГИЛ*.

По словам представителей дагестанской диаспоры, всего были задержаны 12 человек разной национальности. Впоследствии выяснилось, что было задержано пять человек, трое из них высланы из Украины.

* - запрещены в РФ