ОАЭ стали посредником между Индией и Пакистаном

Примерно через 24 часа после того, как в прошлом месяце военные лидеры Индии и Пакистана удивили мир редким совместным обязательством соблюдать соглашение о прекращении огня от 2003 года, главный дипломат Объединенных Арабских Эмиратов прилетел в Дели с коротким однодневным визитом.

Официальный отчет ОАЭ о встрече 26 февраля дал мало намеков на темы, которые обсуждали министр шейх Абдуллах бин Зайед с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром, отметив лишь, что они «обсудили все региональные и международные вопросы, представляющие общий интерес, и обменялись мнениями по ним».

Тем не менее, как сообщает Al-Jazeera со ссылкой на официальных лиц, осведомленных о ситуации, важнейшей темой обсуждения за закрытыми дверями стало прекращение огня между Индией и Пакистаном при посредничестве ОАЭ. Переговоры начались месяцами ранее, и по словам одного из источников, прекращение огня - это только начало более масштабной дорожной карты по установлению прочного мира между соседями, у которых есть ядерное оружие и которые регулярно ведут боевые действия в течение десятилетий территориального спора.

Следующий шаг в этом процессе, сказал источник, включает в себя обмен возвращение послов в Дели и Исламабад, которые были отозваны в 2019 году после того, как Пакистан опротестовал решение Индии по отзыву автономии у штата Джамму и Кашмир. Затем следует самая сложная часть: переговоры о возобновлении торговли и долгосрочном урегулировании конфликта по Кашмиру, который стал предметом трех войн с тех пор, как Индия и Пакистан обрели независимость от Великобритании в 1947 году.

На протяжении многих лет Индия и Пакистан, как правило, шли на мирные инициативы только для того, чтобы они быстро проваливались, особенно потому, что обе стороны часто используют этот вопрос во время предвыборных кампаний. Источники заявили, что ожидания относительно того, что нынешняя разрядка напряженности приведет к чему-то гораздо большему, чем возвращение посланников и возобновление торговли через их сухопутную границу с Пенджабом, остаются низкими.

Но этот процесс, по-видимому, является наиболее согласованным усилием за последние годы, и происходит потому, что администрация Байдена стремится к более широким мирным переговорам по Афганистану - месту, где обе страны годами боролись за влияние. Премьер-министр Индии Нарендра Моди хочет поддержать экономический рост и сосредоточить военные ресурсы на границе с Китаем, в то время как лидеры Пакистана также сталкиваются с экономическими проблемами и стремятся произвести хорошее впечатление на США и другие державы.

Пока что ни Пакистан ни Индия ни ОАЭ не дали никакие комментариев относительно таких переговоров и посредничества Абу аби.

Напомним, что на прошлой неделе главнокомандующий пакистанской армией генерал Камар Джавед Баджва попросил Индию «похоронить прошлое и двигаться вперед», заявив, что военные готовы начать переговоры, чтобы решить «все наши нерешенные вопросы». Эти слова прозвучали на следующий день после того, как премьер-министр Имран Хан призвал принять резолюцию по Кашмиру, которую он назвал «единственной проблемой, которая сдерживает нас».

В субботу Моди опубликовал твит, в котором пожелал Хану удачи после того, как у него диагностировали Covid-19 - еще один признак того, что отношения между странами становятся теплее.

ОАЭ, которые имеют исторические торговые и дипломатические связи с Индией и Пакистаном, взяли на себя более активную международную роль при фактическом правителе шейхе Мухаммаде бин Зейде Аль Нахайяне. Самый большой сдвиг произошел на Ближнем Востоке, где ОАЭ вмешиваются в конфликты и поддерживают группы и региональных лидеров. Но они также обращают внимание на Азию, стремясь укреплять политические союзы, выходящие за рамки роли эмиратов в качестве глобального центра торговли и логистики.

Еще несколько подсказок за последние несколько месяцев указывают на роль ОАЭ. В ноябре Джайшанкар встретился с Бен Зайедом и наследным принцем во время двухдневного визита в Абу-Даби, а в следующем месяце - с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши. Примерно за две недели до объявления от 25 февраля министр иностранных дел ОАЭ провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, «во время которого они обсудили региональные и международные вопросы, представляющие интерес». А всего за несколько дней до этого Индия разрешила самолету Хана пролететь над воздушным пространством Индии, когда тот направлялся в Шри-Ланку с государственным визитом - практика, приостановленная после боевых действий 2019 года.

После прекращения огня ОАЭ были одной из немногих стран, которые выступили с заявлением, приветствующим объявление перемирие, подчеркивая «тесные исторические связи», которые они имеют как с Индией, так и с Пакистаном, и приветствуя «усилия, прилагаемые обеими странами, чтобы прийти к этому соглашению».

В Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс уклонился от вопроса о том, какую роль США сыграли в сближении двух сторон, призвав Пакистан играть конструктивную роль в Афганистане, Кашмире и других местах. «Очевидно, что Пакистан должен сыграть важную роль, когда дело касается Афганистана и того, что происходит по другую сторону его границы», - сказал Прайс 25 февраля.