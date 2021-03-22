В Сирии режим обстрелял больницу: шесть человек убиты

По меньшей мере шесть мирных жителей были убиты и несколько медиков получили ранения, в результате обстрела силами Башара Асада больницы к западу от Алеппо в воскресенье. Об этом сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на местных медиков и спасателей.

Источники на местах сообщили, что шесть человек погибли, в то время как Reuters считает, что число погибших составляет семь. Среди них было как минимум пятеро мужчин и ребенок.

Сирийско-американское медицинское общество (SAMS) сообщило, что в воскресенье утром по хирургической больнице Аль-Атареба было нанесено три артиллерийских удара.

Больница, которая работает в пещере, обслуживает всю сельскую местность западного Алеппо, насчитывающую около 120 000 человек, но была выведена из строя в результате бомбардировки, сообщил MEE ее директор Омар Халлак.

Он утверждал, что асадитский режим и Россия намеренно нацелены на больницы, чтобы убивать мирных жителей и ослаблять медицинский потенциал в оппозиционных районах.

«Этот последний инцидент еще раз демонстрирует необходимость того, чтобы Совет Безопасности [ООН] лучше соблюдал свои существующие резолюции, а те, кто совершает эти нападения, были привлечены к ответственности», - сказал президент SAMS доктор Муфаддал Хамаде в заявлении.

«Как долго мы можем оставлять ни в чем не повинных гражданских лиц и медицинских работников такими беспомощными перед лицом этих нападений?»

Парамедик Абдуль-Кадир сказал MEE, что многие из раненых были доставлены в близлежащую больницу Аль-Кудс, некоторые с травмами глаз и переломами.

Турция, имеющая военное присутствие в этом районе, ранее объявила, что поддерживаемые Дамаском силы нанесли артиллерийский удар по больнице в этом районе.

Тем временем в воскресенье российские авианалеты обрушились на газовый завод недалеко от города Сармада вблизи от турецкой границы, сообщила Сирийская обсерватория по правам человека.

Прекращение огня, согласованное Россией и Турцией год назад, должно было защитить этот район, положив конец российским бомбардировкам и наступлению режима, в результате чего более миллиона человек в Идлибе были вынуждены покинуть свои дома.

Комментируя нападение на госпиталь в воскресенье, спасатели Сирийской гражданской обороны, также известные как «Белые каски», обвинили Дамаск и его российских союзников в «нацеливании на медицинские учреждения и больницы с целью лишить мирных жителей этих жизненно важных услуг».

SAMS заявил, что с 2017 года он задокументировал 157 нападений на его объекты. 15 марта исполнилась 10-я годовщина сирийской гражданской войны.