Ливанский экономический крах в цифрах

Ливан переживает самый тяжелый экономический кризис со времен гражданской войны 1975–1990 годов. Национальная валюта находится в свободном падении, в то время как бедность и безработица растут.

Вот некоторые цифры:

Падение фунта

Ливанский фунт потерял около 90 процентов своей стоимости по отношению к доллару на черном рынке за 18 месяцев кризиса.

В то время как валюта остается официально привязанной к доллару США на уровне 1 507 ливанских фунтов к одному доллару, обменный курс на черном рынке вырос примерно до 15 000 за 1 доллар.

Бедность

По данным ООН, около 55 процентов ливанцев живут за чертой бедности, которая составляет 3,84 доллара в день.

До 23 процентов ливанцев живут в крайней бедности по сравнению с 8 процентами в 2019 году.

Инфляция

Согласно официальной статистике, в 2020 году потребительские цены выросли почти на 146 процентов.

По данным Всемирной продовольственной программы, в прошлом году цены на продукты питания выросли более чем на 400 процентов.

По данным ВПП, с октября 2019 года цена корзины с основными продуктами для проживания, такими как рис, макароны и растительное масло, выросла почти втрое.

Цена на субсидированный хлеб выросла на 91,5 процента с мая 2020 года, поскольку испытывающее нехватку денежных средств правительство постепенно увеличивало цену на большой пакет лепешек, одновременно уменьшая его вес.

По данным Всемирного банка, за последний год цена на мясо выросла на 110 процентов, а на курицу - на 65 процентов.

Средняя зарплата

Согласно официальной статистике, до того, как в 2019 году разразился экономический кризис, средняя зарплата в Ливане составляла более 950 000 ливанских фунтов.

Если до кризиса эта зарплата составляла около 630 долларов, то во вторник сейчас на черном рынке она составляет всего 63 доллара.

Безработица

В конце 2020 года безработица составляла 39,5 процента.

По данным ООН, с 2019 по 2020 год полная занятость упала на 40 процентов в строительном секторе, а в гостиничном и ресторанном секторе - на 31 процент.

Помощь

Кредит Всемирного банка в размере 246 миллионов долларов предназначен для оказания помощи примерно 786 000 наиболее пострадавшим ливанцам.

Рецессия

По данным Международного валютного фонда, валовой национальный продукт Ливана в прошлом году упал на 25 процентов.

Долг

Государственный долг достиг 95,6 млрд долларов в конце 2020 года, сообщает третий по величине кредитор страны, Byblos Bank.

По данным Международного валютного фонда, это эквивалентно 171 проценту ВВП.

Валютные резервы

На 15 марта у центрального банка были резервы на сумму 17,5 млрд долларов, говорится на его веб-сайте, хотя аналитики утверждают, что эта цифра, вероятно, ниже.

Аналитики Byblos Bank заявили, что в конце февраля 2020 года сумма резервов составляла 30,3 миллиарда долларов, объясняя это падением главным образом расходами на субсидии, включая пшеницу и топливо.

Торговый дефицит

Согласно статистике центрального банка, дефицит платежного баланса Ливана к концу ноября 2020 года достиг 10,2 миллиарда долларов, что почти вдвое больше, чем было зарегистрировано годом ранее, согласно отчету ведущего кредитора банка Audi.

Электричество

Правительство потратило 40 миллиардов долларов на энергетический сектор с 1992 года, что составляет 40 процентов государственного долга, говорится в отчете Американского университета Бейрута.

Тем не менее, согласно декабрьскому исследованию, государственное коммунальное предприятие покрывает только 63 процента потребности в электроэнергии, что приводит к веерным отключениям электроэнергии.

Теперь до общенационального отключения электроэнергии остается всего две недели, если не будет обеспечено чрезвычайное финансирование для закупки мазута для работы электростанций, предупредил временный министр энергетики.

Коронавирус

Несмотря на то, что Ливан борется с экономическим кризисом, с начала прошлого года было зарегистрировано не менее 418 448 случаев заболевания Covid-19, из которых 5380 закончились смертельным исходом.

Взрыв порта

В прошлом году в результате мощного взрыва в порту Бейрута погибло более 200 человек, а столица испытала значительные разрушения.

По данным Всемирного банка, это привело к ущербу и экономическим потерям от 6,7 до 8,1 млрд долларов.

Беженцы

Население Ливана из более шести миллионов человек включает около 1,5 миллиона сирийцев, бежавших от войны на своей родине, из которых почти один миллион зарегистрирован в качестве беженцев в Организации Объединенных Наций.

По данным ООН, девять из 10 семей сирийских беженцев в Ливане живут в крайней нищете.

Согласно официальной переписи населения, в Ливане также проживает около 180 000 палестинцев.

По данным агентства ООН по делам палестинских беженцев, в ходе опроса, проведенного в мае 2020 года, 80 процентов респондентов заявили, что потеряли работу или испытали снижение заработной платы.