Командующий пакистанской армией призвал "похоронить прошлое" между Индией и Пакистаном

Влиятельный главнокомандующий армией Пакистана призвал Индию и Пакистан «похоронить прошлое» и перейти к сотрудничеству. Это стало своего рода реверансом в сторону Дели, который последовал за неожиданным совместным объявлением о прекращении огня между армиями двух стран в прошлом месяце.

Генерал Камар Джавед Баджва подчеркнул, однако, что Индия должна создать «благоприятную среду», и сказал, что США должны сыграть свою роль в прекращении региональных конфликтов.

«Мы чувствуем, что пришло время похоронить прошлое и двигаться вперед», - сказал Баджва в четверг, обращаясь к собранию ученых и экспертов, обсуждающих вопросы национальной безопасности на семинаре в столице страны Исламабаде.

«Но… нашему соседу (Индии) придется создать благоприятную среду, особенно в оккупированном Индией Кашмире», - сказал он.

Неурегулированные споры между двумя южноазиатскими ядерными соперниками «уводят этот регион обратно в болото бедности и отсталости», - сказал Баджва на конференции, призванной подчеркнуть новую политику пакистанского правительства в области безопасности.

Никаких немедленных комментариев из Индии пока что не последовало.

Армия Пакистана управляла страной почти половину его 73-летнего существования, а военные долгое время контролировали внешнюю политику и политику безопасности.

Спорный гималайский регион Кашмир разделен между Пакистаном и Индией, но обе страны претендуют на всю территорию Кашмира. Две из трех войн между странами с момента обретения независимости от Великобритании в 1947 году велись именно за Кашмир.

Отношения ухудшились в 2019 году после того, как Дели лишил свою часть Кашмира особого статуса, который он долгое время имел в соответствии с конституцией Индии.

Баджва сказал, что экономический потенциал Южной и Центральной Азии «навсегда остался заложником» индийско-пакистанских споров.

«Важно понимать, что без разрешения спора о Кашмире мирными средствами процесс субконтинентального сближения всегда будет подвержен срыву», - сказал он.

Призыв Баджвы прозвучал после того, как 25 февраля армии двух стран опубликовали редкое совместное заявление, в котором объявили о прекращении огня вдоль их фактической границы в Кашмире, известной как Линия контроля (ЛК), после сотен смертоносных перестрелок в предыдущие месяцы.

США немедленно приветствовали этот шаг и призвали их «продолжать развивать этот прогресс».

Баджва сказал, что у Пакистана появилась «надежда» в виде новой администрации президента Джо Байдена, которая, по его словам, может способствовать установлению мира в регионе.

На встрече также выступил министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши, который сказал, что «если Индия сделает один шаг вперед к миру, Пакистан сделает два».

Однако он заявил, что «Индия решила сделать несколько шагов назад… Южная Азия снова балансирует на грани».

Пакистан хочет, чтобы Индия повернула вспять решение 2019 года, когда Дели лишил Кашмира полуавтономного статуса и ввел множество административных изменений посредством новых законов, что вызвало гнев по обе стороны границы.

Индия обвиняет Пакистан в вооружении и обучении антииндийских повстанцев в Кашмире, а также в оказании им помощи и обеспечении прикрытия для вторжений на индийскую сторону, что сам Пакистан отрицает. Повстанцы в оккупированном Индией Кашмире борются с индийским правлением с 1989 года.