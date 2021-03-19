Анкара попросила египетские оппозиционные каналы смягчить критику Сиси

Турецкие власти обратились к египетским оппозиционным каналам, базирующимся в стране, с просьбой смягчить критику правительства президента Абдуль-Фаттаха ас-Сиси на фоне возможного сближения двух региональных держав. Об этом сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на свои источники.

Высокопоставленный правительственный чиновник Турции, который был проинформирован об этой проблеме, сказал MEE в четверг, что главам Mekameleen и Al-Sharq, двух египетских спутниковых телеканалов, было приказано смягчить критику в адрес правительства Египта.

«Их просто попросили смягчить политическую критику египетского правительства и прекратить личные нападения на Сиси», - сказал чиновник на условиях анонимности.

Чиновник сказал, что «нет необходимости в панике», и утверждения о том, что Турция собирается закрыть каналы, не соответствуют действительности.

Напомним, что Анкара находится в конфликте с Каиром после военного переворота 2013 года, который возглавил тогдашний министр обороны Сиси против его демократически избранного предшественника Мохамеда Морси.

Мурси был одним из ведущих членов «Братьев-мусульман»*, крупнейшего политического движения Египта, теперь подавленного Сиси. Его поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который отказался признать легитимность Сиси после переворота.

Две региональные державы также спорили по нескольким вопросам в последние годы, включая войну в Ливии, где они поддерживали противоборствующие стороны, и морские разногласия.

Поскольку правительство Сиси запретило всю политическую оппозицию и независимые СМИ, многие бежали за рубеж и открыли там каналы, в основном в Турции, которая стала убежищем для членов оппозиции и сторонников Мурси.

Однако в последние недели заявления обеих сторон намекают на новые усилия по налаживанию отношений посредством официальных дипломатических контактов. Согласно турецкому источнику, эти усилия включали просьбу смягчить критику правительства Сиси со стороны базирующихся в Стамбуле оппозиционных СМИ.

Источник в Mekameleen TV сообщил MEE, что турецкое правительство официально обратилось к каналу с просьбой «скорректировать свою редакционную линию в соответствии с профессионализмом журналистов».

Источник сказал, что турецкая просьба появилась в свете попыток Турции и Египта сблизиться и положить конец дипломатическому конфликту между двумя странами.

Источник подтвердил, что Турция не просила закрывать каналы.

Между тем, глава телеканала Al-Sharq Айман Нур, также ведущий египетский оппозиционный политический деятель, сказал, что в сообщениях о турецких запросах была определенная степень "преувеличения".

«Турецко-египетское сближение, безусловно, будет иметь свои последствия», - сказал он.

«Я не ожидаю, что одним из этих последствий станет закрытие каналов. Наши братья в Турции могут попросить эти каналы соблюдать кодексы поведения».

«Мы уважаем обстоятельства, в которых сейчас находится Турция, но это не заставит нас отказаться от нашей миссии или принципов», - добавил Нур.

Этот шаг был предпринят на фоне беспрецедентного международного осуждения ситуации с правами человека в Египте при Сиси, когда 31 страна осудила использование его правительством обвинений в "терроризме" против своей политической оппозиции.

В ответ на заявление Совета ООН по правам человека, подписанное в прошлую пятницу, министр иностранных дел Египта Самех Шукри обвинил «мощную медиа-машину», управляемую «террористическими организациями», которые якобы стремятся очернить Египет за границей. Явная ссылка на базирующиеся в Турции оппозиционные каналы.

Комментарий был воспринят оппозиционным журналистом Гамалом Султаном как «первое официальное признание победы оппозиционных СМИ над государственными».

* - запрещены в РФ