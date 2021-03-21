Пригласит ли Лига арабских государств обратно к себе Башара Асада?

Данный текст является переводом статьи Кристофера Филлипса из Queen Mary, University of London, которая была опубликована в Middle East Eye 15-го марта 2021 года. Перевод выполнен специально для портала «Голос Ислама».

Сирия была исключена из Лиги арабских государств почти на десять лет, но это, возможно, вот-вот изменится. На прошлой неделе Объединенные Арабские Эмираты призвали к возвращению истерзанной войной страны в организацию, которую она помогла основать в 1945 году. ОАЭ делают призывы не первыми, а лишь присоединяются к аналогичным призывам, с которыми Ирак уже выступил в январе.

Некоторые учреждения ЛАГ уже возобновили работу в Дамаске. Это очень отличается от ситуации ноября 2011 года, когда 18 из 22 членов ЛАГ проголосовали за отстранение от должности президента Башара Асада на фоне его жестокого разгона митингующих, с которого началась гражданская война в Сирии. Однако режим Асад выжил, и события в других местах мусульманского мира заставили арабские государства, которые когда-то выступали против него, задуматься о своей позиции.

Может показаться странным, что Асад захотел бы вернуться в ЛАГ, учитывая, что она в значительной степени бессильна (играет номинальную роль) и большинство ее членов осудили его. Тем не менее, возвращение в арабский мир принесло бы пользу. У себя дома режим Асада уже давно опирается на арабскую националистическую риторику, и возвращение в ЛАГ поможет ему укрепить свою легитимность среди некоторых лояльных ему сторонников. А для внешней политики возвращение помогло бы нарушить послевоенную международную изоляцию Асада, открыв путь для других примирительных процессов.

Самое главное, Асад и его российские союзники считают, что возвращение в Лигу арабских государств могло бы открыть двери для столь необходимых средств на восстановление из стран Персидского залива, в которых отчаянно нуждается барахтающаяся сирийская экономика. Действительно, не случайно, что разговоры о восстановлении Асада стали частью дипломатических усилий России в Персидском заливе.

Так что же побудило членов Лиги арабских государств изменить свою позицию? Асад никогда не был полностью изолирован, а соседи Ливан и Ирак отказались голосовать за приостановку и в 2011 году. Как с «друзьями Ирана», отношения с ними оставались близкими на протяжении всей гражданской войны.

Еще одним ранним отступлением от изоляции был Алжир. Он неохотно согласился на временное отстранение от участия в голосовании, но никогда не разрывал связей с Дамаском. Возглавляемый военными режим, который вел свою собственную долгую гражданскую войну с исламистами, Алжир уже давно симпатизирует Асаду и часто выступает за прекращение его арабской изоляции. Эта позиция не изменилась, несмотря на недавнюю смену руководства после народных протестов.

Смена позиций

Два значимых игрока изменили свою позицию. После революции 2011 года в Египте и избрания правительства "Братьев-мусульман" государство стало главным критиком Асада среди арабских стран. Однако военный режим, свергнувший его в результате государственного переворота в 2013 году, стал ближе к Дамаску, видя в Асаде коллегу-автократа, борющегося с исламистским "терроризмом".

ОАЭ также стали более сговорчивыми. Хотя никогда не были категорически против Сирии, позволяя членам режима - в том числе близким родственникам Асада - использовать Эмираты в качестве убежища, позже они стали ведущими сторонниками примирения и даже вновь открыли в конце 2018 года свое посольство в Сирии.

Как и Египет, ОАЭ решительно выступают против "Братьев мусульман" - группы, которая была широко представлена среди сирийской оппозиции. Более того, и Каир, и Абу-Даби стремятся сдержать растущую региональную роль Турции, которая сама является сильным сторонником Братства, и настороженно относятся к ее продвижению на север Сирии. Примирение Лиги арабских государств с Асадом помогло бы «обыграть Анкару».

С другой стороны, в дебатах также принимают участие Катар и Саудовская Аравия, которые неохотно приветствуют возвращение Сирии в Лигу арабских государств. Доха является наиболее решительной и солидарной с Турцией в ее неизменном осуждении Асада. Тем не менее, если в 2011 году она была одним из основных игроков Лиги арабских государств, что привело к обвинению в приостановлении деятельности Сирии в ЛАГ и даже угрожала Алжиру, если он не подчинится, то сегодня она более маргинальна. Несмотря на то, что недавно была снята блокада со стороны ее соседей по Заливу, Доха остается слабее, чем в 2011 году, и, если бы другие арабские государства проголосовали за пересмотр отношения к Асаду, то Катару было бы трудно предотвратить это.

Осторожность Саудитов

Саудовская Аравия является более значительным препятствием, но и более противоречивым. Как и ее союзники - Египет и ОАЭ, она боится как турецкой экспансии, так и "Братьев-мусульман" и заигрывает с идеей примирения с Асадом. Она одобрила шаг близкого союзника Бахрейна - открытие посольства Сирии в 2018 году, что в то время многие считали «проверкой» от Эр-Рияда, чтобы сделать позже то же самое.

Аналогичным образом, в прошлом году она спокойно разрешила проезд в Саудовскую Аравию сирийским грузовикам с грузами, что означало переход от ограничений военного времени, что указывало на возможную оттепель. Это усилилось на недавней российско-саудовской пресс-конференции, когда министры иностранных дел обеих стран говорили о возвращении Сирии в "арабскую семью".

И все же, Эр-Рияд остается осторожным. Больше, чем ОАЭ и Египет, он опасается усиления своего соперника - Ирана в Сирии. Хотя примирение с Дамаском могло бы позволить ему несколько ослабить роль Тегерана, но в конечном счете могло бы сыграть и на руку Тегерана.

Другое крупное препятствие - это Соединенные Штаты и их режим «санкций Цезаря», который наказывает любое предприятие или частное лицо, имеющее дело с сирийцами, подвергшимися санкциям. Призывая Асада вернуться в Лигу арабских государств, ОАЭ признали, что эти санкции «затрудняют дело». Для Абу-Даби и других арабских государств неизвестно, насколько ревностно новая администрация Байдена будет поддерживать эти санкции, даже несмотря на то, что они были введены Конгрессом, а не Белым домом.

Геополитические союзы

Учитывая внимание к пандемии корониавируса у себя дома и региональные приоритеты президента США Джо Байдена, которые, похоже, больше направлены на на Иран, а не на Сирию, вполне возможно, что ОАЭ и другие страны найдут способ постепенно реинтегрировать Асада, не провоцируя при этом Вашингтон. На это, безусловно, будут надеяться ОАЭ, Россия и Асад.

Но вне зависимости от того, вернется Сирия в Лигу арабских государств или нет, ясно одно: вряд ли это будет иметь какое-либо отношение к изменению поведения Асада. Все члены, кажется, движимы событиями за пределами Сирии: принятие Асада или его изоляция повлияют на их более широкие геополитические альянсы и соперничество.

Realpolitik, а не принципы, в конечном счете, определит судьбу Асада в Лиге арабских государств.