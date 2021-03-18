Армия Египта снесла более 12300 зданий на Синае - правозащитники

С 2013 года египетские войска разрушили более 12 300 зданий на Синайском полуострове в ходе кампании принудительных выселений, которые, по данным правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), могут быть приравнены к «военным преступлениям».

Восстание десятилетней давности в провинции Северный Синай обострилось в 2013 году, когда армия свергла первого демократически избранного президента Египта Мохамеда Морси.

«В период с конца 2013 года по июль 2020 года армия разрушила по меньшей мере 12350 зданий, в основном жилые дома, совсем недавно в районе Эль-Ариш», - заявила HRW в среду.

«Армия также снесла, разрушила и закрыла около 6000 гектаров сельскохозяйственных угодий, в основном с середины 2016 года»..

HRW заявила, что снос домов и принудительные выселения «являются нарушением международного гуманитарного права или законов войны и, вероятно, равносильны военным преступлениям».

Напомним, что в феврале 2018 года правительство Египта начало общенациональную операцию против боевиков ИГИЛ*, сосредоточенную на Северном Синае.

«Снос и выселение отражают оскорбительный официальный менталитет, который отвергает благополучие жителей Синая, являющееся ключом к безопасности и стабильности в регионе», - сказал заместитель директора HRW по Ближнему Востоку и Северной Африке Джо Сторк.

HRW сообщила, что анализ спутниковых снимков, собранных в период с декабря 2017 года по июль 2020 года, показал, что армия очищала буферную зону вокруг аэропорта в Эль-Арише, столице провинции Северный Синай.

В докладе говорилось, что компенсационные выплаты выселенным жителям были медленными и непрозрачными: «тысячи никогда не перечислялись».

Предыдущий отчет, опубликованный HRW в 2019 году с подробным описанием «серьезных злоупотреблений» со стороны армии в отношении гражданского населения на Северном Синае, вызвал гневные опровержения в Каире.

По официальным данным, с февраля 2018 года на Северном Синае были убиты десятки силовиков.

Армия сообщает, что около 970 подозреваемых боевиков также были убиты.

Но провинция остается в значительной степени закрытой для журналистов, что делает сбор независимых данных о потерях практически невозможным.

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