После того как ингушскую активистку Зарифу Саутиеву по решению Ставропольского края вернули в СИЗО лидеры ингушского протеста объявили голодовку и отказались принимать дальнейшее участие в процессе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Билан Дзугаев.

Напомним, что 10 марта 2021 года Зарифа Саутиева была переведена из СИЗО под домашний арест. Однако прокуратура обжаловала смягчение меры пресечения, и суд постановил вернуть ее под стражу.

Зарифа Саутиева была арестована 12 июля 2019 года. Ей вменяется участие в экстремистском сообществе и организация применения насилия в отношении представителей власти на митинге 27 марта 2019 года в Магасе, когда ОМОН и Росгвардия силой разогнали протестующих.