Палестинские фракции договорились о "кодексе поведения" на предстоящих выборах

Во вторник в Каире противоборствующие палестинские группировки ФАТХ и ХАМАС согласовали кодекс поведения, который обеспечит проведение предстоящих выборов на основе «прозрачности и честности».

Парламентские и президентские выборы назначены на 22 мая и 31 июля, соответственно, и станут первыми палестинскими выборами за 15 лет.

В копии, полученной AFP, избирательный кодекс из 25 пунктов подчеркивает «криминализацию и запрет на использование оружия ... во время избирательной деятельности».

ХАМАС, занесенный в черный список Евросоюза и США, неожиданно убедительно выиграл на последних выборах в 2006 году, и эта победа не признана ФАТХ-ом президента Махмуда Аббаса.

Это привело к кровавым столкновениям в следующем году и расколу в палестинском управлении.

С тех пор ФАТХ руководит палестинской администрацией на оккупированном Израилем Западном берегу, а ХАМАС удерживает власть в секторе Газа с 2007 года, когда Израиль ввел разрушительную блокаду прибрежного анклава.

Чтобы избежать повторения напряженности и насилия, вспыхнувшего в 2009 году, две группы встретились в Каире в феврале и согласовали ряд шагов, включая создание «электорального суда» для наблюдения за выборами.

14 подписантов, представляющих свои соответствующие политические фракции, также заявили о своей приверженности уважению результатов предстоящих выборов.

Другие обязательства были сосредоточены на том, чтобы не «разжигать насилие» против кандидатов или избирателей, направляющихся на избирательные участки.

Также указывается, что для агитации запрещены места поклонения (мечети в том числе), а кандидаты должны воздерживаться от разжигания «сектантских» разногласий.