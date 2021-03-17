В Афганистане в результате взрыва погибли пять женщин и ребенок

Афганские официальные лица заявили, что пять женщин и ребенок погибли в результате взрыва бомбы в автобусе, перевозившем афганских государственных служащих.

Взрыв прогремел во время вечернего часа пик в Кабуле в понедельник, при этом правительственные министерства дали достаточно противоречивые данные о жертвах.

«К сожалению, в результате вчерашнего нападения пять женщин были убиты и 17 ранены», - сказал AFP Насратулла Насери, представитель министерства связи, добавив, что взрыв, возможно, был вызван «бомбой-липучкой», прикрепленной к краю автобуса, где сидели женщины.

Министерство образования сообщило, что были убиты три женщины и ребенок, а полиция сообщила, что погибли пять человек.

Женщины на государственной службе часто едут на работу со своими маленькими детьми, чтобы оставить их в там в яслях.

Никто не взял на себя ответственность за взрыв в понедельник. Со стороны талибов* не последовало никаких комментариев.

Также во вторник боевики с тяжелым оружием напали на автобус, в котором ехали студенты и преподаватели Багланского университета на севере Афганистана.

«Студент и водитель были убиты, и шесть учителей были ранены», - сказал AFP Абдул Кадир Махан, декан Багланского университета.

По данным полиции, в воскресенье в Кабуле были взорваны два автомобиля, в результате чего погибли трое и более десятка получили ранения.

В последние месяцы в Афганистане резко возросло насилие, включая волну убийств журналистов, активистов и государственных служащих, несмотря на мирные переговоры между афганским правительством и Талибаном*.

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН «самым решительным образом осудил вызывающее тревогу число нападений, преднамеренно направленных против мирных жителей Афганистана».

Недавняя эскалация насилия сопровождается различными слухами о будущем присутствии США в регионе после двух десятилетий военного вмешательства.

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