Посол Афганистана обвинил Катар в неспособности сдержать насилие в его стране

Посол Афганистана в Объединенных Арабских Эмиратах сказал, что афганские мирные переговоры, которые зашли в тупик в Катаре, должны чередоваться между несколькими странами, сообщает Reuters. Джавид Ахмад также обвинил Катар в недостаточном давлении на Талибан* для снижения уровня насилия в стране.

Переговоры между кабульским правительством и талибами* ведутся в Дохе с прошлого года, после того как США согласились вывести свои войска из Афганистана. Однако насилие нарастает, и правительство обвиняет талибов в невыполнении своих обязательств по сокращению числа нападений.

Посол Ахмад сказал Reuters, что мирные переговоры не должны проводиться в одном месте, а должны проходить попеременно в Европе, Азии, на Ближнем Востоке или в Афганистане. Он добавил, что движение «Талибан», открывшее представительство в Катаре в 2013 году, «очень удовлетворено» этим.

«Мы хотим, чтобы талибы вышли из этой зоны комфорта», - пояснил он. «Катарцы могли бы использовать свою роль хозяев, чтобы играть более активную и решительную роль в подталкивании Талибана к уменьшению насилия или объявлению прекращения огня. Они не использовали свой статус хозяев».

В общем то не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, для чего посол Афганистана в ОАЭ пытается переложить с больной головы на здоровую ответственность за насилие в его стране на Катар. Просто это музыка для эмиратовских ушей.

Офис по связи правительства Катара заявил, что Доха намерена помочь афганцам, проведя переговоры, и хочет обеспечить снижение уровня насилия, что приведет к миру и безопасности в стране. Власти государства Персидского залива добавили, что продолжающиеся переговоры между представителями правительства Афганистана и Талибана показывают, что мирные переговоры приносят свои плоды.

Между тем, на этой неделе Россия проведет конференцию по афганскому вопросу, а в следующем месяце - переговоры пройдут в Турции. США работают над активизацией этого процесса, предлагая создать временное афганское правительство.

Ахмад сказал, что представительное правительство в Афганистане «способно сдержать талибов и бывших комбатантов», но добавил, что проведение выборов - единственный способ добиться передачи власти.

Бывшая администрация президента США Дональда Трампа подписала с талибами соглашение о выводе войск в феврале 2020 года. Ожидается, что в соответствии с соглашением все международные силы будут выведены из Афганистана к 1 мая этого года.

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