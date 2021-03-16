Хуситы выпустили баллистические ракеты по Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хуситы выпустили две баллистические ракеты по Саудовской Аравии, обе из которых приземлились в необитаемых приграничных районах на юге страны, по данным про-саудовской коалиции, ведущей борьбу с хуситами.

В заявлении, распространенном саудовским государственным телеканалом Al Ekhbariya TV, коалиция заявила, что ракеты были запущены из северной йеменской провинции Саада во вторник.

Коалиция заявила, что в ответ она уничтожила бункер для баллистических ракет в Сааде и стартовые площадки, с которых были запущены ракеты.

«Мы принимаем оперативные меры по нейтрализации и уничтожению источников угрозы для защиты гражданского населения», - добавили в заявлении.

В понедельник группа хуситов также заявила, что выпустила три вооруженных беспилотника по военным объектам в Саудовской Аравии: аэропорту Абха и авиабазе короля Халида в южном городе Хамис-Мушаит.

Яхья Сари, представитель хуситов, сказал, что все цели были поражены.

Коалиция не подтвердила, были ли поражены эти места, но заявила, что перехватила беспилотник хуситов, выпущенный в сторону Хамис Мушаита.

Нападения хуситов на Саудовскую Аравию участились в последние недели.

7 марта коалиция заявила, что на пути к их целям был перехвачен поток беспилотных летательных аппаратов и ракет. Одной из целей было нефтехранилище в Рас-Тануре, место расположения нефтеперерабатывающего завода и крупнейшего в мире морского нефтеналивного комплекса.

Также пострадал жилой комплекс в Дахране, который использовался государственным нефтяным гигантом Saudi Aramco.

Напомним, что коалиция во главе с Саудовской Аравией вторглась в Йемен в марте 2015 года после того, как хуситы отстранили поддерживаемое Саудовской Аравией правительство от власти в столице страны Сане.

Конфликт широко рассматривается в регионе как прокси-война между Саудовской Аравией и Ираном.

Организация Объединенных Наций и США призвали хуситов, которые продолжают наступление на контролируемый правительством Хади город Мариб в Йемене, перейти к переговорам, а не к военной эскалации.

На прошлой неделе специальный посланник США в Йемене Тим Лендеркинг заявил, что руководству хуситов был представлен «разумный план» общенационального прекращения огня в Йемене.