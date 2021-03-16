В мечети Ибрагима в Хевроне построили лифт только для евреев

Верховный суд Израиля в минувший четверг одобрил строительство лифта рядом с мечетью Ибрагима в Хевроне. Лифтом будет разрешено пользоваться только израильским поселенцам.

Имад Хамдан, директор Комитета по реабилитации Хеврона, заявил официальному агентству новостей Палестинской автономии, WAFA, что решение направлено на стирание мусульманского наследия святого места. Он назвал этот процесс «иудаизацией».

По его словам, хотя Израиль утверждает, что цель лифта состоит в том, чтобы сделать это место более доступным, реальное намерение состояло в том, чтобы занять как можно большую часть территории во дворе мечети для использования израильскими поселенцами.

В мае прошлого года бывший министр обороны Израиля Нафтали Беннетт издал приказ об экспроприации части мечети Ибрагима в рамках проекта строительства лифта, чтобы облегчить доступ незаконных поселенцев к мусульманскому молитвенному дому.

Палестинские муниципальные власти в Хевроне постоянно требуют остановки проекта, поскольку строительство будет вестись на земле, которой они владеют совместно с исламским вакфом.

Мечеть Ибрагима также известна как «Могила патриархов».



Соглашение Уай-Ривера от 1996 года разделило мечеть между евреями и мусульманами. В 1994 году израильский поселенец Барух Гольдштейн убил там 29 палестинских верующих.

Центр Хеврона представляет собой исключительно враждебную среду для палестинцев из-за присутствия там около 800 ультранационалистических поселенцев, многие из которых вооружены. Его палестинские жители живут в постоянном страхе перед израильской агрессией.

Израильские поселенцы регулярно преследуют палестинцев на оккупированных территориях, нападая на мирных жителей, отравляя скот, уничтожая имущество и участвуя в других формах насилия.

Хеврон - крупнейший палестинский город на Западном берегу, большая часть которого находится под властью Палестинской автономии. Однако старый центр города, включая мечеть Ибрагима, остается под израильским военным контролем. В городе вдвое больше израильских солдат, чем поселенцев.

Более 600 000 израильских евреев живут в поселениях на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, в постройках, считающихся незаконными по международному праву.