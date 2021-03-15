Брат сирийца, замученного вагнеравцами, обратился в СК РФ

Брат убитого и расчлененного боевиками ЧВК Вагнера сирийца подал в Следственный комитет России заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении предполагаемых членов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которых подозревают в убийстве его брата в 2017 году. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал».

Брат убитого сирийца попросил СК России возбудить дело по факту убийства, совершенного группой лиц с особой жестокостью, а также проверить, есть ли в действиях подозреваемых участников ЧВК Вагнера признаки других преступлений, в том числе военных.

В своем обращении житель Сирии представил доказательства, указывающие на причастность подозреваемых к ЧВК Вагнера. Как отметили в «Мемориале», значительную часть информации и доказательств правозащитникам предоставила «Новая газета», проводившая собственное расследование убийства.

«Российский закон предусматривает обязанность государства расследовать преступления российских граждан, совершённые за границей, — говорит адвокат Илья Новиков. — Следственный комитет до сих пор не начал расследования обстоятельств убийства, хотя вся необходимая информация была официально сообщена российским властям уже больше года назад».

Ранее «Новая Газета», опубликовавшая материалы об убийцах, требовала от властей РФ начать расследование.

«На прошлогоднее заявление журналистов „Новой Газеты“ российские власти не ответили. Это вынуждает нас, правозащитников, принимать меры, — говорит председатель Совета ПЦ „Мемориал“ Александр Черкасов. — Ведь так же обстояли дела и двадцать лет назад, когда нерасследованными и безнаказанными оставались насильственные исчезновения, пытки и внесудебные казни в зоне вооружённого конфликта на Северном Кавказе. Теперь, по сути, мы имеем дело с очередным звеном цепи безнаказанности».

Надо сказать, что это событие далеко не рядовое. Это первая попытка сирийцев привлечь к ответственности российских граждан за военные преступления в их стране. Мало кто верит, что гражданину Сирии удастся добиться справедливости в таком деле, где справедливости не могут добиться российские граждане. Но мы в любом случае будем следить за развитием событий.