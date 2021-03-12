Россия, Катар и Турция обсуждают Сирию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция, Россия и Катар предпринимают совместные попытки содействовать политическому урегулированию 10-летнего конфликта в Сирии, сообщает Al Jazeera.

«Сегодня мы начали новый процесс трехсторонних консультаций», - сказал Чавушоглу в четверг после переговоров в Дохе с министрами иностранных дел России и Катара. «Наша цель - обсудить, как мы можем внести свой вклад в усилия по достижению прочного политического решения в Сирии».

По его словам, все три министра подчеркнули на своей встрече, что единственным решением конфликта, в результате которого погибли сотни тысяч людей и миллионы стали перемещенными лицами, было не военное решение, а политическое урегулирование в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций.

В совместном заявлении по итогам переговоров министры также подтвердили свою приверженность «сохранению суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности» Сирии.



Заявления подобного рода, как известно, звучат постоянно, но все разногласия в деталях.

Турция и Катар поддержали повстанцев, которые стремились свергнуть президента Сирии Башара аль-Асада, в то время как Москва оказала военную поддержку режиму Асада.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что три страны не пытаются заменить усилия, которые Турция, Россия и Иран совместно предпринимают с 2017 года, чтобы уменьшить боевые действия в Сирии и обсудить политическое решение.

«Я могу только приветствовать желание Катара внести свой вклад в создание условий для преодоления нынешней трагической ситуации в Сирии», - сказал он.

Министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдур-Рахман Аль Тани сказал, что министры также обсудили механизмы доставки гуманитарной помощи по всей Сирии, добавив, что «существует острая необходимость уменьшить страдания сирийцев».

Он сказал, что причины исключения Сирии из Лиги арабских государств в 2011 году остаются, в то время как Чавушоглу добавил, что недавнее международное взаимодействие с правительством Асада лишь препятствует усилиям по поиску политического решения, придавая ему большую легитимность.

В своем совместном заявлении из девяти пунктов министры призвали агентства ООН и Всемирную организацию здравоохранения уделять приоритетное внимание вакцинации против COVID-19 внутри Сирии и «активизировать» усилия по доставке гуманитарной помощи.

Чавушоглу заявил, что следующий раунд переговоров будет принимать Турция.