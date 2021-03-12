Иордания не пропустила премьер-министра Израиля в ОАЭ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил свою поездку в ОАЭ из-за дипломатического скандала с Иорданией, что противоречит первоначальным сообщениям, в которых утверждалось, что поездка была отложена из-за госпитализации его жены.

В заявлении офиса Нетаньяху говорится, что поездка премьер-министра в ОАЭ не состоится после того, как Иордания заявила, что откажет его рейсу во входу в свое воздушное пространство.

В конце концов, Иордания разрешила полет, но разрешение было получено слишком поздно, поэтому Нетаньяху и наследный принц Эмиратов Мухаммад бен Заид решили перенести визит, говорится в заявлении.

Сообщается также, что проблема, вероятно, возникла в результате спора Аммана с Израилем по логистическим вопросам, связанным с запланированным визитом наследного принца Иордании Хусейна бин Абдуллаха в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме в среду.

Службе безопасности наследного принца было отказано во въезде в Израиль во время визита, что вынудило иорданского короля отменить визит.

Ранее в четверг израильский общественный телеканал Кан сообщил, что Нетаньяху отменил визит из-за госпитализации его жены.

Как сообщили в больнице, в среду Сара Нетаньяху поступила в Иерусалимский медицинский центр Хадасса с аппендицитом.

В опубликованном в четверг отчете Кана указывалось, что отмена визита может стать облегчением для некоторых официальных лиц Эмиратов, которые предпочли бы, чтобы Нетаньяху приехал после выборов в Израиле. По их мнению, тогда бы визит действительно имел какой-то больший смысл, чем просто предвыборное турне на внутреизраильскую публику.

Напомним, что 23 марта Израиль примет участие в выборах в четвертый раз за два года.

Однако Нетаньяху, возможно, использовал поездку в ОАЭ в своих политических целях на выборах после того, как оказался в напряженной гонке с конкурирующими партиями.

Вообще же четверг стал уже четвертой попыткой Нетаньяху посетить ОАЭ с момента нормализации отношений между двумя странами в сентябре.