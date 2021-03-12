В Марокко легализуют гашиш для медицинских целей

Правительство Марокко, ведущего производителя гашиша в мире, в четверг ратифицировало законопроект о легализации использования каннабиса в медицинских целях, но оставило в силе запрет на его использование в рекреационных целях (то есть, для удовольствия).

Однако парламенту еще предстоит окончательно утвердить закон.

Предлагаемый закон призывает к созданию национального агентства по регулированию отрасли, а также к созданию кооперативов, которые будут выращивать «сертифицированные» растения каннабиса.

Согласно тексту законопроекта, этот шаг превратит «незаконные» плантации каннабиса в «законные и долгосрочные виды деятельности, которые создают рабочие места» в медицинском, косметическом и промышленном секторах.

«Это конец политического табу и ограничения усилий, начатых около 10 лет назад», - сказал социолог Халед Муна.

Согласно прошлогоднему отчету Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), эта североафриканская страна является крупнейшим в мире производителем смолы каннабиса или гашиша.

Официальное информационное агентство MAP со ссылкой на неназванных экспертов заявило, что Марокко может многое выиграть от легализации гашиша для медицинского использования из-за «исконных ноу-хау фермеров и благоприятной экосистемы».

Оно также отмечает близость Марокко к Европе, где широко используется медицинский каннабис.

По данным министерства внутренних дел Марокко, легализация каннабиса для использования в медицинских целях позволит Марокко выйти на мировой рынок, который ежегодно растет на 30 процентов, а в Европе - на 60 процентов в год.

Согласно заявлению министерства, государственное регулирование улучшит условия жизни фермеров и защитит их от сетей незаконного оборота наркотиков.

Производство каннабиса в Марокко оценивалось в более чем 700 тонн в исследовании 2020 года, проведенном Глобальной инициативой против транснациональной организованной преступности.

В своем отчете за 2020 год УНП ООН заявило: «Марокко ... продолжает оставаться наиболее часто упоминаемой страной-источником смолы каннабиса во всем мире», за которой следует Афганистан.

Данные, опубликованные властями Марокко на этой неделе, показали, что в 2019 году 55000 гектаров земли в северном горном регионе Риф использовались для незаконного выращивания гашиша.

Власти не давали более поздних оценок, но в 2018 году производство велось на площади около 47 500 гектаров.

Горы Риф, маргинализированный регион, потрясенный протестами в 2016 и 2017 годах, с требованием развития, известны своими незаконными плантациями каннабиса.

Самые легендарные из них можно найти в районе Кетама, который лежит у подножия горного хребта.

Согласно полуофициальному новостному сайту 360, ожидается, что Кетама будет выбран властями как регион, где производство каннабиса будет регулироваться для использования в медицинских целях.

Ожидалось, что это принесет финансовую помощь фермерам в Рифе, которые могут заработать около 12 процентов доходов от легального бизнеса по сравнению с 4 процентами, когда выращивание гашиша было незаконным, сообщает MAP.

Каннабис, известный в Марокко как «киф», был запрещен властями в 1954 году, но к нему всегда относились терпимо, поскольку его выращивание, по неофициальным оценкам, обеспечивает средства к существованию от 80 000 до 120 000 семей.