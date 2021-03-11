В Кыргызстане назначена дата конституционного референдума

Парламентарии Кыргызстана одобрили во втором и третьем чтениях законопроект о назначении референдума по изменению Конституции на 11 апреля, сообщает Kloop.kg. Теперь остался последний шаг, документ должен подписать президент Садыр Жапаров, который и является инициатором конституционной реформы.

Всего на заседании зарегистрировались 100 депутатов, но журналисты подсчитали, что на самом деле в зале находились чуть более 80 человек. Без обсуждения закона о референдуме и самого проекта Конституции депутаты проголосовали сразу во втором и третьем чтениях. Голоса в обоих чтениях распределились следующим образом: 94 депутата проголосовали за, 6 против.

После заседания депутат Жанар Акаев в интервью журналистам заявил, что парламентариев запугивали и собирали на голосование репрессивным методом. «Некоторые депутаты ночью приехали из регионов, некоторые прилетели из-за границы. На тех, кто в первом чтении проголосовал против, оказывали давление, угрожали. Поэтому сегодня они не пришли на заседание, ведь у всех депутатов родственники работают на государственной службе. Такого давления на депутатов не было ни при Атамбаеве, ни при Бакиеве. Депутаты бояться открыто выступать. Они, лишь когда выходят из зала, хвалят меня за смелость», — цитирует слова Акаева издание 24.kg.

Депутат отметил, что поддержал бы реформу, если бы проект основного закона не открывал путь к узурпации власти. «По данному законопроекту Садыр Жапаров будет править до 2037 года. Это позорная Конституция», — добавил он.

Напомним, что конституционную реформу в Кыргызстане еще до избрания президентом анонсировал Садыр Жапаров. В конце прошлого года группа депутатов Жогорку Кенеша вынесла на общественное обсуждение проект закона «О Конституции», вызвавший ожесточенные дискуссии. Из-за возникшего резонанса, для «всестороннего обсуждения поправок» 20 ноября было созвано Конституционное совещание.

Новый проект опубликовали для общественного обсуждения в начале февраля. По новой редакции Конституции президент будет возглавлять кабинет министров, назначать премьер-министра и членов кабмина, а также обладать правом законодательной инициативы. Также глава государства сможет созывать референдум в обход парламента, а количество парламентариев уменьшится на треть — с 120 до 90 человек.