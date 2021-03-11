В Малайзии христианам разрешили использовать имя Аллаха

Малазийские христиане могут использовать Имя Всевышнего «Аллах» в религиозных публикациях, заявил в среду Высокий суд страны, отменив запрет, введенный в 1986 году.

Судья Нор Би назвал запрет неконституционным и сказал, что «использование этих слов не нарушит общественный порядок», имея в виду запрет, который охватывает четыре арабских религиозных слова.

Религией большинства в стране является ислам, который исповедуют около 60% из 32 миллионов жителей Малайзии. Религиозные термины, заимствованные из арабского языка, широко используются в Малайзии, в том числе некоторыми из 2,6 миллиона христиан страны различных конфессий.

Христиане утверждают, что они веками использовали слово, пришедшее на малайский из арабского, для обозначения Бога, и что это решение нарушает их права. Власти Малайзии заявляют, что его использование христианами может сбить с толку мусульман и привести некоторых к обращению в христианство, согласно сообщению BBC за 2014 год.

Газета католической церкви, The Herald, обжаловала первоначальный запрет, и в 2009 году суд вынес решение в ее пользу, но позже это решение было отменено Апелляционным судом. Решение в среду было вынесено после 13-летней судебной кампании, основанной на деле, возбужденном против правительства Джилл Айрлэнд Лоуренс из малайзийской части острова Борнео, где проживает большинство христиан страны.

Лоуренс подала в суд после того, как чиновники конфисковали восемь компакт-дисков со словом «Аллах» на обложке, которые она привезла в Малайзию из Индонезии.

Судья также постановил, что запрет христианам использовать слово «Аллах» был «незаконным и неконституционным», - сказала ее адвокат Анну Ксавье агентству Франс-Пресс (AFP).