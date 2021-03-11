Косово впервые отправляет за границу своих миротворцев

Косово во вторник направило взвод своих солдат в Кувейт для участия в первой в истории стране международной миротворческой миссии.

Церемония прошла в армейских казармах в столице страны Приштине в присутствии высших руководителей и западных военных атташе.

«Это чрезвычайно важно, потому что через 22 года после войны мы не только импортируем миротворческие войска, но и экспортируем их», - сказала исполняющая обязанности президента Вьоса Османи.

Косово отправляет подразделение в шестимесячный тур по запросу Центрального командования США. Его войска будут находиться под командованием Национальной гвардии Айовы.

Министерство обороны заявило, что косовское подразделение «будет действовать под центральным командованием американских сил, отвечающих за географическую зону, включающую в себя Ближний Восток, часть Южной Азии и Северо-Восточную Африку».

Никаких конкретных сведений о точном местонахождении в Кувейте или количестве косовских миротворцев, которые будут развернуты, не разглашалось. Во время церемонии был замечен взвод из 32 солдат.

Кувейт и США подписали официальное Соглашение о сотрудничестве в области обороны, и примерно 13 500 военнослужащих США базируются в Кувейте, в основном на базе Кэмп Арифджан и авиабазы ​​Али аль-Салем. С 2004 года Кувейт был обозначен как главный союзник США, не входящий в НАТО.

Два года назад Силы безопасности Косово численностью 3400 человек были преобразованы в регулярную армию, хотя их название не было изменено на «Вооруженные силы», как планировалось.

Ожидается, что примерно через десять лет в легковооруженной армии Косово будет 5 000 военнослужащих и 3 000 резервистов, которым будет поручено реагировать на кризисы и операции по защите гражданского населения. Их сильно поддерживают США.

Жестокая война 1998–1999 годов между албанскими повстанцами и сербскими силами закончилась после 78-дневной воздушной кампании НАТО, в ходе которой сербские войска были вытеснены и в регион вошли миротворческие силы. Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Она признана большинством западных стран. но не Белградом и его союзниками Россией и Китаем.

Напряженность вокруг Косово остается источником нестабильности на Балканах.