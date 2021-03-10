В Турции вынесены приговоры по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова

Суд в Анкаре 9 марта огласил приговор по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова.

Ранее с последним словом выступили 19 фигурантов, все они отказались признать свою вину и потребовали оправдания.

Согласно вердикту, пятеро обвиняемых получили пожизненные сроки. Троих из них признали непосредственно виновными в убийстве: экс-сотрудника турецкого Управления по информационным технологиям и связи Шахина Сёгюта (по версии следствия, он был куратором убийцы дипломата), а также бывших полицейских Ахмета Кылычарслана и Салиха Йылмаза. Пожизненно также осудили экс-сотрудника IT-управления Турции Хусейна Кётюдже и бывшего главу отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) Вехби Кюршада Акалына.

Еще девять обвиняемых были приговорены к тюремному заключению от трех лет и 9 месяцев до 15 лет, пятеро оправданы. Дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе скандального проповедника Фетхуллаха Гюлена, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры.

Защита осужденных уже объявила, что намерена обжаловать приговор.

Напомним, что российского посла Андрея Карлова убили 16 декабря 2016 года в Центре современного искусства в Анкаре на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». Нападавшим оказался бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, он трижды выстрелил в посла. Алтынташ кричал, что убийство является местью за убийство сирийцев российским режимом. Его застрелили на месте происшествия.

По мнению турецких властей убийство Карлова было спланированным и за ним стоит группировка последователей Фетуллаха Гюлена (FETO).