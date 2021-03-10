ОАЭ будут лоббировать отмену санкций против режима Башара Асада

Объединенные Арабские Эмираты во вторник заявили, что жесткие санкции США в отношении режима Башара Асада «затрудняют» возвращение Дамаска в Лигу арабских государств.

Посредством Акта Цезаря, который вступил в силу в июне прошлого года, США надеются предотвратить любые попытки восстановления или нормализации торговли без привлечения к ответственности за зверства сирийского диктатора Башара Асада.

Министр иностранных дел Эмиратов шейх Абдуллах бен Заид сказал, что, хотя усилия требуются как от сирийцев, так и блока Лиги арабских государств, «более серьезной проблемой, стоящей сегодня перед координацией и работой с Сирией, является Акт Цезаря».

«Сохранение Акта Цезаря в его нынешнем виде делает этот путь очень трудным не только для нас как нации, но и для частного сектора», - добавил он во время пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Абдуллах сказал, что это вопрос, который «должен стать частью диалога, к которому мы будем четко обращаться с нашими друзьями в Соединенных Штатах».

Напомним, что ОАЭ и Бахрейн восстановили дипломатические отношения с асадитским режимом в декабре 2018 года. А теперь ОАЭ собираются открыто лоббировать отмену американских санкции против режима.