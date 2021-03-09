Турция может стать местом внутриафганских переговоров

Госсекретарь США Энтони Блинкен в письме президенту Афганистана Ашрафу Гани заявил, что в ближайшие недели Турции будет предложено провести внутриафганские мирные переговоры на высшем уровне для завершения мирного соглашения.

Афганское новостное телевидение TOLOnews в воскресенье процитировало письмо Блинкена Гани, в котором содержатся четыре предложения по мирному процессу в Афганистане.

«Организация Объединенных Наций должна созвать встречу министров иностранных дел и посланников из России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии и США для обсуждения единого подхода к поддержке мира в Афганистане», - говорится в письме Блинкена в качестве первого предложения.

«Во-вторых, я попросил посла (Залмая) Халилзада, чью важную работу президент (Джо) Байден и я просили, чтобы он продолжал, подготовить и поделиться с вами, а также с лидерами Талибана* письменными предложениями, направленными на ускорение дискуссий по урегулированию путем переговоров. и прекращение огня», - продолжил он.

Блинкен подчеркнул, что США разделяют мнение о том, что необходимы усилия для снижения высокого уровня насилия в стране, подрывающего хрупкий мирный процесс.

«Мы подготовили пересмотренное предложение о 90-дневном сокращении насилия, которое призвано предотвратить весеннее наступление талибов и совпасть с нашими дипломатическими усилиями по поддержке политического урегулирования между сторонами», - добавил он.

На прошлой неделе Халилзад посетил Афганистан для встреч с афганскими лидерами, чтобы возродить затухающий мирный процесс, поскольку в измученной войной стране растет насилие и приближается крайний срок вывода войск США.

США намерены уйти из Афганистана в мае, но всплеск боевых действий вызвал опасения, что скорейший выход из страны может вызвать еще больший хаос, поскольку мирные переговоры между правительством Кабула и Талибаном тормозятся.

Внутриафганские переговоры начались после заключения в феврале 2020 года соглашения между Талибаном и США, в котором установлены сроки вывода иностранных войск из Афганистана в обмен на гарантии безопасности.

Кабул настаивает на постоянном прекращении огня, но повстанцы это требование пока отвергают.

Анкара недавно заявила, что Турция продолжит поддерживать безопасность Афганистана.

Турция вносит свой вклад в безопасность Афганистана и будет сохранять свое присутствие в стране до тех пор, пока этого требуют ее афганские братья, заявил на прошлой неделе министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, отмечая 100-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

Парламент Турции в конце 2020 года одобрил предложение о продлении срока пребывания турецких войск в Афганистане на 18 месяцев в рамках миссии поддержки НАТО.

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