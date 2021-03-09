Саудовский министр в Катаре - впервые с 2017 года

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд провел в понедельник в Дохе переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани об улучшении отношений между двумя странами, сообщило государственное информационное агентство Катара QNA. Это первое посещение Катара саудовскм министром после 2017 года.

Визит в столицу Катара последовал после того, как в январе Саудовская Аравия и ее арабские союзники договорились положить конец ожесточенному политическому скандалу с Дохой и восстановить связи, разорванные с середины 2017 года.

QNA сообщила, что принц передал устное послание короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об укреплении двусторонних связей, а также о региональных и международных событиях.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет восстановили сообщение с Катаром после того, как ​​на ежегодном саммите арабских государств Персидского залива в Саудовской Аравии было объявлено потеплении — процесс, который поддержала тогдашняя администрация Дональда Трампа.

Египет и Саудовская Аравия восстановили дипломатические отношения с Катаром. Саудовское государственное информационное агентство SPA сообщило, что в понедельник по прибытии принца Фейсала среди тех, кто приветствовал принца Фейсала, был поверенный в делах посольства Саудовской Аравии в Дохе Али Аль-Кахтани.