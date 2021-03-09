США хуситам: прекратите нападения и начинайте переговоры

США заявляют, что вооруженная йеменская группировка хуситов должна продемонстрировать готовность участвовать в политическом процессе для достижения мира в Йемене после нескольких недель возобновления ракетных и беспилотных атак против Саудовской Аравии.

Лидерам движения хуситов «нужно просто прекратить нападения и начать переговоры», - заявил в понедельник официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

В последние недели хуситы активизировали нападения на территорию Саудовской Аравии на фоне новых дипломатических усилий администрации Байдена по прекращению войны, разорившей самую бедную страну Ближнего Востока.

Хуситы пытаются оправдать трансграничные атаки, заявляя, что они лишь являются ответом на смертоносные саудовские воздушные налеты на страну. В воскресенье группа осуществила ракетную и беспилотную атаку на саудовский нефтяной объект в Восточной провинции, в результате чего мировые цены на нефть достигли самого высокого уровня за два года.

Хуситы заявили, что они также атаковали военные объекты в саудовских городах Даммам, Асир и Джазан.

Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявила, что большинство беспилотников и ракет были перехвачены на пути к своим целям, и в результате атак в воскресенье не было ни жертв ни материального ущерба.

Королевство заявило, что атака хуситов на объект Saudi Aramco в Рас-Тануре в воскресенье была направлена ​​на безопасность и стабильность глобального энергоснабжения.

Государственный департамент заявил, что США считают, что последние нападения были совершены хуситами, что они были «неприемлемыми и опасными» и подвергали опасности мирных жителей, включая американцев.

Комментарии госдепартамента были сделаны за несколько часов до того, как коалиция под руководством Саудовской Аравии перехватила хуситский беспилотник, запущенный в сторону Хамис-Мушаита на юге Саудовской Аравии, сообщили государственные СМИ Саудовской Аравии во вторник.

В прошлом месяце США ввели санкции в отношении двух лидеров хуситов, сославшись на их предполагаемую роль в трансграничных нападениях на Саудовскую Аравию и морские суда в Красном море.

Между тем министерство иностранных дел Турции заявило, что Анкара «обеспокоена недавними атаками на территории Саудовской Аравии».

Министерство призвало «к немедленному прекращению этих атак».



Движение хуситов и Саудовская Аравия в течение многих лет участвовали в атаках «око за око», при этом повстанцы, поддержанные Ираном, активизировали нападения в последние несколько недель.

Возобновление атак на саудовские цели произошло после того, как президент США Джо Байден прекратил поддержку наступательных операций Саудовской Аравии в войне в Йемене. Однако Вашингтон заявил, что продолжит помогать Эр-Рияду защищаться от региональных угроз.

Вашингтон также отменил решение бывшего президента США Дональда Трампа включить хуситов в «список террористов».

Последняя эскалация произошла на фоне возобновления дипломатических усилий США и Организации Объединенных Наций по достижению прекращения огня, которое проложило бы путь к возобновлению политических переговоров под эгидой ООН с целью положить конец конфликту.

Правозащитные группы и международные наблюдатели раскритиковали возглавляемую Саудовской Аравией войну, в результате которой погибли десятки тысяч человек, миллионы были перемещены, а беднейшая страна Ближнего Востока столкнулась с беспрецедентным гуманитарным кризисом.