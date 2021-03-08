Скончалась чеченская правозащитница Хеда Саратова

Известная правозащитница, член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова умерла после продолжительной болезни. Об этом РИА Новости сообщил глава СПЧ в Чечне Тимур Алиев.

Сообщается, что причиной смерти стали осложнения после перенесенного коронавируса. Ей было 55 лет.

С 1990-х Саратова работала в Чечне как независимый журналист, а также помогала журналистам организовывать работу в зоне боевых действий.

В 2009 году правозащитница возглавила информационно-аналитическое агентство «Объектив». Последние годы она помогала в поиске и возвращении домой женщин и детей, которых насильно вывезли в зоны боевых действий в Сирии и Ираке.