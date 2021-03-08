Большинство французских старшеклассников против секулярных запретов

Большинство французских старшеклассников считают, что им и их одноклассникам следует разрешить носить религиозные «символы», такие как хиджаб или кипа, следует из нового опроса.

«Явные религиозные символы» были запрещены в школах с 2004 года как часть закрепленного во Франции принципа секуляризма, а консервативные политики обсуждают запрет на хиджаб и в университетах.

Согласно опросу IFOP, который был опубликован в среду и в котором опрошены учащиеся лицеев в возрасте от 15 до 18 лет, 52 процента французских старшеклассников считают, что запрет следует отменить, что более чем в два раза выше, чем аналогичные взгляды среди взрослого населения (25 процентов). Чуть менее половины (49 процентов) старшеклассников выступают также за то, чтобы разрешить государственным служащим, таким как учителя или полицейские, тоже носить религиозную одежду.

Опрос проводится через шесть месяцев после убийства учителя Сэмюэля Пати, показавшего карикатуры на пророка Мухаммада в классе, а также законопроекта французского правительства о «сепаратизме», который направлен на усиление правовых инструментов, доступных правительству для ограничения «исламистского радикализма» в Франция. Эти события вновь разожгли напряженные дебаты о том, что такое секуляризм и насколько правительство должно регулировать религиозную практику.

Большая доля старшеклассников придерживаются другого (негосударственного) взгляда на то, что на самом деле означает «laïcité» (секуляризм), по сравнению со взрослыми французами. Около 29 процентов из них считают, что взгляды французов на секуляризм - это, прежде всего, «равенство всех религий» (по сравнению с 19 процентами взрослых французов). Лишь 11 процентов из них думают, что в первую очередь речь идет о «уменьшении влияния религий в нашем обществе» (в это верят 26 процентов взрослых).

Кроме того, 43 процента старшеклассников считают, что нынешние законы о религиозной одежде, являются дискриминационными по крайней мере в отношении одной религиозной группы. Более трети (37 процентов) из них - и 81 процент мусульманских старшеклассников - считают запреты исламофобскими.