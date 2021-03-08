Швейцария против никаба

Швейцария последует все же примеру Франции, Бельгии и Австрии после референдума, на котором большинство проголосовало за запрет ношения женщинами паранджи или никаба в общественных местах.

Чуть более 51% швейцарских избирателей проголосовали за инициативу о запрете людям полностью закрывать лицо на улице, в магазинах и ресторанах.

Закрытие лиц по-прежнему будет разрешено в местах молитв и в случаях «местных обычаев», таких как карнавал.

Маски для лица, которые носят по соображениям здоровья и безопасности, также освобождены от запрета, а это означает, что маски для лица, которые носят из-за пандемии Covid-19, не будут затронуты новым законом.

Парламент Швейцарии и исполнительный совет из семи членов, который составляет федеральное правительство страны, выступили против предложения о референдуме. Они утверждали, что никаб в стране представляет собой «второстепенное явление», и вместо этого предложили инициативу, которая заставляла бы людей открывать лица, когда их просят подтвердить свою личность.

Мусульманские группы раскритиковали запрет. «Это явно нападение на мусульманскую общину в Швейцарии. Здесь цель состоит в том, чтобы еще больше стигматизировать и маргинализировать мусульман», - сказала Инес аль-Шик, член мусульманского женского коллектива Les Foulards Violets.

«Эта символическая политика направлена ​​против мусульманских женщин и мужчин», - говорится в заявлении Швейцарской федерации исламских организаций. «Но это также наносит ущерб всей Швейцарии, которая подорвала свои собственные ценности, приняв инициативу».

Альянс отельеров и профессионалов туризма из регионов Берна и Женевы также выступил против запрета на том основании, что он уменьшит количество посетителей из арабских стран.

«Запрет на ношение паранджи нанесет ущерб нашей репутации как открытого и толерантного туристического направления», - сказала Николь Брандле Шлегель из зонтичной организации HotellerieSuisse.

Сторонники запрета утверждают, что он также направлен на то, чтобы остановить агрессивных уличных демонстрантов и футбольных хулиганов в масках, и что в тексте референдума прямо не упоминается ислам или слова «никаб» или «паранджа».

Однако их кампания представила референдум как приговор роли ислама в общественной жизни.

На плакатах, призывающих проголосовать за запрет, была изображена женщина в никабе и солнечных очках рядом с лозунгом: «Остановите экстремизм! Да запрету вуали!».

Видео на веб-сайте правительства Швейцарии, объясняющее аргументы в пользу запрета, сообщает, что «религиозные покрывала такие как паранджа или никаб, являются символом притеснения женщин и не подходят для нашего общества».

В кантонах Тичино и Санкт-Галлен уже действуют местные запреты на закрытие лица. Три других кантона отклонили такие предложения. Маскирование лица на протестах и ​​спортивных мероприятиях уже запрещено в 15 из 26 кантонов Швейцарии.

Недавнее исследование Люцернского университета оценило количество женщин в Швейцарии, которые носят никаб, от 21 до 37, и не обнаружило никаких доказательств того, чтобы этих женщин принуждали носить никаб.

Мусульмане составляют около 5% швейцарского населения, насчитывающего 8,6 миллиона человек, или около 390 000 человек, большинство из которых имеют корни в Турции, Боснии и Косово.