"Голос Ислама" активизирует работу в марте

Дорогие читатели, ас-саламу алейакум!

Редакция "Голоса Ислама" рада сообщить вам, что результаты сборов на деятельность сайта за прошлый месяц позволяют нам активизировать его деятельность и вернуться к формату нескольких ежедневных новостных статей.

Нарастающее падение сборов в последние месяцы вынудило нас перейти к формату ежедневных дайджестов с обзором основных новостей вместо нескольких ежедневных статей. Видимо, на этом фоне читатели решили активнее поддержать сайт, что позволит ему активизировать свою деятельность в ближайшее время.

Надеемся, что и в следующие месяцы эта тенденция сохранится. Благодарим всех за поддержку - да воздаст вам Аллах благом в обоих мирах!

Редакция