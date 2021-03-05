Дайджест "Голоса Ислама" - 5 февраля

Голос Ислама представляет дайджест новостей уммы на 5 февраля:

1) На востоке Турции потерпел крушение военный вертолет

По меньшей мере 11 турецких военнослужащих, в том числе высокопоставленный командир, погибли и двое других получили ранения в результате крушения военного вертолета, сообщило в четверг министерство обороны Турции.

В заявлении министерства говорится, что вертолет Cougar вылетел из восточной провинции Бингёль в 13:55. и находился на пути к району Татван провинции Битлис, когда связь с ним была потеряна около 14:25.

Министерство первоначально заявило, что девять солдат, находившихся на борту вертолета, погибли в результате крушения, добавив, что четверо выживших были доставлены в больницу для лечения. Среди погибших был командир 8-го корпуса генерал-лейтенант Осман Эрбаш. Через несколько часов после крушения число погибших увеличилось до 11 после того, как двое раненых солдат скончались от полученных травм.

Позже министр обороны Хулуси Акар, начальник генерального штаба Яшар Гюлер и командующий сухопутными войсками Турции Юмит Дюндар покинули столицу Анкару, чтобы осмотреть место крушения и проверить, как обращаются с ранеными солдатами. На месте крушения вертолета в районе селения Чекмедже провинции Битлис начались работы по расследованию причин инцидента.

По предварительным данным, крушение вертолета произошло из-за внезапно ухудшившихся погодных условий, сообщили в Минобороны Турции.

Церемония прощания с погибшими, прошла в провинции Элязыг, после чего тела были отправлены в Анкару, где состоится государственная церемония поминовения.

2) Швейцария готовится к референдуму о запрете никаба.

В воскресенье 7 марта швейцарцы проголосуют на референдуме, который может объявить о запрете на сокрытие лица, в частности на ношение никаба.

Закон, который неофициально именуют просто как запрет на ношение бурки (никаба), конкретно не упоминает одежду мусульманских женщин, но всем понятно, что он направлен именно против них.

Предлагаемый закон предусматривает, что «никто не должен закрывать лицо публично» и что «никому не разрешается принуждать кого-либо закрывать лицо по признаку пола».

Предусматриваются исключения, например, по причинам, связанным со здоровьем или с традициями, такими как карнавал. Оба исключения в случае принятия закона будут скорее всего активно использоваться, особенно ссылка на здоровье — в эпоху когда вся планета носит маски.

Опросы местных СМИ показывают, что избиратели скорее всего одобрят закон, и этот шаг, по мнению некоторых представителей мусульманского меньшинства, выделяет их из общества. При этом правительство рекомендует проголосовать против.

Инициатива запретить маскировку лица была выдвинута Egerkinger Komitee, группой, в которую входят политики правой Швейцарской народной партии (SVP), которая заявляет, что организует «сопротивление притязаниям политического ислама на власть в Швейцарии».

Группа утверждает, что «свободные люди показывают свое лицо» и что «паранджа и никаб - это не обычная одежда», а символизируют притеснение женщин.

В 2017 году группа собрала необходимые 100000 подписей, чтобы поставить вопрос на референдум, который теперь должен состояться 7 марта.

Согласно официальной статистике, в Швейцарии проживает около 380 000 мусульман, около 5 процентов населения, многие из которых имеют корни в Балканском регионе.

Официальной статистики о женщинах, закрывающих лица, не существует, но предполагается, что эти цифры невелики.

3) Новый премьер-министр Ливии совершил секретный визит в Турцию - MEE

Назначенный премьер-министром Ливии Абдуь- Хамид Дбейба нанес частный визит в Анкару, чтобы встретиться с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в прошлом месяце, через несколько дней после его избрания на этот пост в рамках мирного процесса под руководством ООН. Об этом сообщаете Middle East Eye со ссылкой на свои источники.

Сообщают, что Дбейба прибыл в Анкару 11 февраля в рамках плановых встреч между двумя странами.

Источник не объяснил, почему визит был конфиденциальным, но сказал, что высокопоставленные турецкие чиновники лично хотели передать свои добрые пожелания новоизбранному лидеру Ливии и предложить поддержку в любых возможных областях, от военной подготовки до восстановления инфраструктуры.

Ибрагим Калын, главный советник Эрдогана по внешней политике, заявил в понедельник турецкой газете Sabah, что Турция поддерживает связь с новыми ливийскими официальными лицами с момента их избрания, и некоторые «визиты» имели место.

«Президент [Эрдоган] обменялся мнениями с [ливийскими лидерами]. Он позвонил по телефону, чтобы поздравить их, и было несколько визитов. И [эти переговоры] будут продолжаться», - сказал он.

Связи Дбейбы с Турцией довольно хорошо известны. До восстания против Муаммара Каддафи миллиардер предоставлял контракты турецким компаниям через государственные агентства.

4) Иордания открывает консульство в Западной Сахаре

Иордания вчера открыла консульство в спорном регионе Западной Сахары, согласно сообщениям марокканских СМИ.

На церемонии открытия консульства в Эль-Аюне, крупнейшем городе Западной Сахары, присутствовали министр иностранных дел Марокко Насер Бурита и его иорданский коллега Айман Сафади.

Иордания стала третьей арабской страной, открывшей консульство в регионе после Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна.

Девятнадцать стран на сегодняшний день открыли дипломатические миссии в Западной Сахаре - 11 в Лааюнe и восемь в Дахля

Марокко находилось в конфликте с Алжиром, поддерживающим сепаратистскую группу Фронт ПОЛИСАРИО с 1975 года. Это переросло в вооруженное противостояние, продолжавшееся до 1991 года и завершившееся подписанием соглашения о прекращении огня.

5) У лидера ВТОЦ прошел обыск

Вчера утром у лидера Всетатарского общественного центра Фарита Закиева сотрудники ФСБ и ОМОН провели дома обыск.. Об этом сообщает сообщает Idel.Реалии со ссылкой на активиста Равиля Мухамметзянова.

"Сегодня в девять часов утра дома у Фарита Закиева был устроен обыск. Адвоката Алексея Златкина к нему в квартиру не пустили. Ни у кого никакой информации нет. Сегодня у меня, Закиева, Раиса Хабирова и Алексея Златкина должно было быть судебное заседание", – рассказал Мухамметзянов.

Сегодня же Фарит Закиев должен прийти на допрос в Следственный комитет Татарстана в рамках уголовного дела по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), возбужденного в 2020 году после митинга День памяти-2019.

Прокуратура Татарстана потребовала закрыть ВТОЦ, старейшую общественную организацию татар в России, в январе 2021 года. В надзорном ведомстве провели проверку организации и пришли к выводу, что деятельность ВТОЦ "противоречит действующему законодательству и носит экстремистский характер". Внимание прокуратуры привлекли как внутренние документы ВТОЦ, так и публичные выступления членов организации.