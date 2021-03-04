Дайджест "Голоса Ислама" - 4 февраля

Голос Ислама представляет новую порцию новостей, от 4 февраля:

1) В Кувейте отказались регистрировать товарный знак с масонскими символами

Министерство промышленности и торговли Кувейта отказалось зарегистрировать товарный знак с масонскими символами, сообщает New Khaleej.

Наблюдатель за товарными знаками в министерстве, Рашид Авихан, сообщил: «Товарные знаки, которые ... нарушают общественную мораль, нарушают этический кодекс, оскорбляют исламскую религию или любую другую религию или подрывают национальное единство, запрещено регистрировать».

Авихан заявил, что каждый месяц в стране регистрируется от 1 000 до 12 000 товарных знаков, отметив, что министерство имеет более 200 000 зарегистрированных товарных знаков.

По его словам, на регистрацию нового товарного знака уходит до 60 дней. Если против товарного знака не поступает возражений, он становится личной собственностью его владельца, который имеет право защищать его.

Кому принадлежит товарный знак с масонскими символами, который отказались регистрировать, неизвестно.

2) Гаагский трибунал начинает расследование военных преступлений в Палестине

Прокурор Международного уголовного суда заявила вчера, что ее офис начнет официальное расследование военных преступлений на оккупированных палестинских территориях, в ходе которого будут изучены обе стороны конфликта, сообщает Reuters.

Решение было принято после того, как 5 февраля суд постановил, что он обладает юрисдикцией в этом деле, что вызвало немедленную реакцию Вашингтона и Иерусалима. Палестинская администрация приветствовала это решение.

«Решение о начале расследования было принято после тщательного предварительного изучения, проведенного моей канцелярией, которое длилось почти пять лет», - говорится в заявлении покидающей свой пост прокурор Фату Бенсуда.

«В конце концов, наша главная забота должна быть связана с жертвами преступлений, как палестинских, так и израильских, возникших в результате долгого цикла насилия и отсутствия безопасности, что вызвало глубокие страдания и отчаяние всех сторон», - сказала Бенсуда.

Бенсуда, которого 16 июня сменит британский прокурор Карим Хан, заявил в декабре 2019 года, что «военные преступления совершались или совершаются на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, и в секторе Газа». В качестве возможных виновных она назвала как израильскую армию, так и вооруженные палестинские группировки.

3) Конец «крестовым походам» за демократию?

CША больше не будут насаждать демократию в других странах силой, свергая режимы и устраивая военные интервенции. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Financial Times.

«Мы не будем продвигать демократию c помощью дорогостоящих военных интервенций или попыток свергать авторитарные режимы силой. Мы пробовали использовать эту тактику в прошлом. Несмотря на благие намерения, это не сработало», — заявил Блинкен на встрече, посвященной внешнеполитической стратегии

Как отмечает издание, администрация президента Джозефа Байдена стремится выстроить новую внешнюю политику, отличную от изоляционистской и националистической позиции его предшественника Дональда Трампа. США при Байдене постараются остаться на лидирующей позиции в мире, при этом избегая обвинений в том, что страна выступает как «глобальный полицейский», вмешивающийся в дела других стран.

В целом очевидно, что несмотря на разногласия между различными администрациями, одно остается неизменным — США окончательно уходят от от цивилизационной миссии в мире, и теперь их внешняя политика будет сугубо прагматичной.

4) «Турция прекратила оскорблять нас» - глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции заявил, что Турция «перестала оскорблять» Францию ​​и Европейский Союз, но связи останутся хрупкими, пока не будут предприняты конкретные действия.

Анкара неоднократно обменивалась с Парижем колкостями по поводу своей политики в Сирии, Ливии, восточном Средиземноморье и по другим вопросам, но в феврале члены НАТО заявили, что они работают над дорожной картой по нормализации отношений.

Президент Турции Тайип Эрдоган разговаривал со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном во вторник в рамках этих усилий, это их первый звонок с сентября.

«Больше нет оскорблений, и язык стал более обнадеживающим», - сказал Жан-Ив Ле Дриан на парламентских слушаниях поздно вечером во вторник.

Французский дипломатический источник сообщил, что между двумя лидерами состоялся «откровенный» обмен мнениями.

Эрдоган публично раскритиковал Макрона за законопроект, направленный на борьбу с тем, что он называет исламистским «сепаратизмом», и повторил это во время звонка, сказал источник, добавив, что Макрон объяснив свое видение законопроекта и заявил, что он не направлен против ислама.

Источник сказал, что были также положительные шаги, в том числе в отношении сотрудничества в борьбе с терроризмом и возможного прекращения моратория на работу для французских учителей во франкоязычном университете Галатасарай.

В заявлении, сделанном во вторник после телефонного разговора, турецкое правительство заявило, что Эрдоган сказал Макрону, что сотрудничество между двумя странами имеет «очень серьезный потенциал».

5) В Ингушетии оставили в силу штраф муфтию Исе Хамхоеву

Верховный суд Ингушетии оставил в силе решение нижестоящей инстанции оштрафовать муфтия республики Ису Хамхоева на 10 тысяч рублей за нарушение проведения собрания, сообщает издание «Кавказ.Реалии».

Имеется в виду заседание в ноябре 2020 года Духовного центра мусульман (муфтията) в Ингушетии, который был ликвидирован годом ранее. В законе о собраниях говорится, что ликвидированное объединение не может быть организатором публичных мероприятий.

По словам адвоката Исы Хамхоева, Магомед-Басира Оздоева, заседание Верховного суда длилось не более 15 минут. Истец и ответчик — представитель назрановского отдела полиции и Иса Хамхоев — в суд не пришли, сообщает правозащитный центр "Мемориал"*.

Адвокат Хамхоева сослался на республиканский закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" от 2005 года о том, что нет необходимости уведомлять властей, если в собрании участвуют менее ста человек и оно проводится в частном помещении.

Напомним, что ранее Магасский районный суд в Ингушетии оштрафовал муфтия республики Ису Хамхоева после заседания совета алимов, участники которого обратились к федеральным властям с просьбой освободить лидеров протестов в 2019 году против изменения регионального закона "О референдуме".

* - власти РФ внесли "Мемориал" в список "иностранных агентов"