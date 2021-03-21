Кыргызстан: Направление первых шагов Садыра Жапарова во внешней политике

Уже по традиции, новоиспеченный президент Кыргызстана совершил свой первый зарубежный визит, посетив Россию, чтобы отдать дань уважения Владимиру Путину. Эта поездка была достаточно важной сама по себе, так как диалог Жапарова с Москвой до сих пор не выглядел полностью солидным, что давало почву для различных спекуляций вокруг характера будущих отношений Кыргызстана и России.

Жапаров поехал не один, а взял с собой все правительство, когда 24 февраля прилетел в Москву. Министр финансов и экономики Улукбек Карымшаков курировал подписание соглашения о получении от России 623 млн. рублей в качестве помощи в создании системы маркировки товаров, которая должна сократить контрабанду из Кыргызстана в Россию. Самый символически важный момент произошел в ходе двусторонних переговоров Жапарова и Путина. Российский лидер поздравил своего кыргызского коллегу с победой на выборах 10 января. Эти выборы прошли всего через несколько месяцев после того, как Жапаров пришел к власти после уличных демонстраций против Соронбая Жээнбекова, которого Путин в 2019 году лично поблагодарил за то, что в Кыргызстане «наконец-то создана спокойная, стабильная обстановка, позволяющая решать социально-экономические проблемы».

Однако, Владимир Путин не смог удержаться от косвенных ссылок на политические беспорядки, которые привели к власти Жапарова: «Мы очень надеемся, что вы сможете нормализовать внутриполитическую ситуацию» - сказал он.

Несмотря на то, что Жапаров пришел на волне националистической повестки, это не означает, что он пошел по «антироссийскому пути». Скорее наоборот. Путин даже поблагодарил своего кыргызского коллегу за сохранение официального статуса русского языка в Кыргызстане, отметив, что это вопрос «чрезвычайной важности для России». Затем Владимир Владимирович даже пообещал предоставить больше возможностей потенциальным трудовым мигрантам из Кыргызстана для бесплатного изучения русского языка: «Это важно для граждан Кыргызстана, так как дает определенные преимущества на рынке труда в России», - сказал Путин.

Для Кыргызстана это особенно важно, так как по разным оценкам, около 600 тыс. граждан Кыргызстана живут и работают в России. В комментариях для российских СМИ Жапаров также обратил внимание на этот вопрос. Он отметил, что его правительство уделяет большое внимание знаниям русского языка в стране, и что у них есть план по привлечению учителей из России для преподавания русского языка в провинциях Кыргызстана.

В разговоре президентов также обсуждалась помощь, которую Москва могла бы предложить Бишкеку в борьбе с пандемией коронавируса. В своем комментарии для РИА-Новости, Жапаров сказал, что упрощены процедуры импорта вакцин российского производства, однако Бишкек все еще находится на ранних стадиях программы вакцинации: «Подготовлен алгоритм распределения поступающих вакцин, подготовлены складские помещения для их приема. Началась подготовительная работа по обучению медицинских работников, как хранить и обрабатывать российские вакцины Спутник V», - сказал он.

Жапаров также отметил, что попросил Путина уделить особое внимание кыргызским трудовым мигрантам в программах вакцинации в России или разрешить им вакцинацию на платной основе.

Цель визита кыргызского лидера, по мнению многих экспертов, заключалась в том, чтобы произвести как можно более хорошее впечатление. Меньше пяти месяцев назад он сидел в тюремной камере по обвинению в похищении людей, на что российские СМИ не стеснялись указывать, комментируя события в Кыргызстане.

«Безусловно, мой первый зарубежный визит в качестве президента Кыргызской Республики к Вам свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений между нашими странами», - сказал Жапаров Путину. В знак признательности он также подарил Путину меч ручной работы.

Не то, чтобы дружба с Москвой была гарантией безопасности для президентов Кыргызстана. Например, на своей инаугурации в 2011 году бывший президент Алмазбек Атамбаев очень много говорил о России как о «главном стратегическом партнере». Однако это не спасло его от тюрьмы. Жээнбеков также в 2019 году назвал Россию «давним стратегическим партнером», но уже спустя год был отстранен от власти. Тем не менее, нельзя сказать, что обещания дружбы и поддержки звучат на пустом месте. Кыргызстан получает значительные объемы российской помощи даже с тех пор, как Жапаров возглавил страну. Например, в феврале Россия выделила МВД Кыргызстана 5,2 млн. долларов на проведение антинаркотических операций. Двумя месяцами ранее Москва выделила Бишкеку 20 миллионов долларов в качестве поддержки бюджета. Также Россия списала Кыргызстану около 700 миллионов долларов долгов за последние 15 лет. Несмотря на пандемию, в 2020 году объемы торговли оставались высокими. По предварительным данным, двусторонний товарооборот составил 1,5 миллиарда долларов. Это 92 процента от того, что было в 2019 году - относительно скромное падение для нынешних условий. Однако подавляющее большинство этой суммы занимает российский экспорт, который составил 1,3 миллиарда долларов.

Однако Россия – не единственная страна, которую Жапаров высоко ценит в качестве партнера. Так, еще до отъезда в Москву, 22 февраля, Жапаров связался по телефону с китайским лидером Си Цзиньпинем – это был первый звонок нового президента для обсуждения двусторонних отношений. Тоже показательный момент на фоне прогнозов об увеличении китайского влияния на Кыргызстан и роста синофобии среди населения страны. Стоит помнить, что одно из важнейших обвинений противников Жапарова заключалось в том, что он является «китайским шпионом», так как его родители долгое время проживали в Китае. Поздравив кыргызского лидера с победой на выборах, Мистер Си пригласил его посетить Китай. Но самыми ближайшими остановками Жапарова являются Казахстан и Узбекистан.

Интересно следить за первыми шагами Жапарова в китайском направлении еще и потому, что перед этой страной у Кыргызстана существуют серьезные задолженности. Внешний долг Кыргызстана достигает 5 миллиардов долларов и более 40 процентов этой суммы причитается Экспортно-импортному банку Китая за серию осуществленных в последнее десятилетие инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Один пояс — один путь» - центрального элемента внешней политики китайского лидера Си Цзиньпина.

В настоящее время в Кыргызстане наблюдается спад экономики. ВВП в 2020 году сократился на 8,6 процента. Эта ситуация дает повод для опасений, что страна не сможет ни расплатиться, ни внести обязательные платежи по внешним кредитам, особенно по займам, взятым у Китая. По мере приближения сроков кыргызские официальные лица обсуждают возможность передачи части государственных активов в качестве оплаты, что только усилит зависимость Кыргызстана от Китая. Визит в Китай президентом Кыргызстана уже анонсирован вместе с визитом в Турцию, однако точные даты пока неизвестны.



С президентом Турции Жапаров тоже созвонился, но после разговора с китайским коллегой. В ходе беседы 26-го февраля Садыр Жапаров поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности. Президент Кыргызстана также выразил благодарность турецкой стороне за помощь, оказанную народу Кыргызстана в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в 2020 году. Лидеры обменялись любезностями, приглашениями и договорились о кооперации для организации визитов и двусторонних встреч.

2-го марта прошла встреча Садыра Жапарова с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По итогам переговоров главы государств подписали несколько документов и приняли совместное заявление. В ходе визита он также встретится с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, председателем парламента Нурланом Нигматулиным и премьер-министром страны Аскаром Маминым.

Первые шаги президента Садыра Жапарова во внешней политике дают повод говорить о том, что с одной стороны отношения с РФ скорее всего останутся на том же высоком уровне и продолжат развиваться. С другой стороны – отношения с Китаем продолжают вызывать чувство неопределенности и обещают остаться «болевой точкой» не только внешней, но и внутренней политики Кыргызстана и вполне себе ощутимой угрозой. Первые контакты Жапарова с Эрдоганом оставляют положительные впечатления, а у некоторых экспертов даже вызывают стремление делать самые смелые предположения. В любом случае, все ожидают предстоящих визитов лидеров двух стран для формирования болле отчетливой картины происходящего. Текущий визит в Казахстан и запланированный визит в Узбекистан говорят о стремлении Жапарова к реализации региональных проектов и дают надежды на успешную кооперацию, в том числе против общих для всех стран Центральной Азии вызовов и угроз.