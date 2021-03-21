«Искандер раздора»: Как заявления Никола Пашиняна вынудили Россию показать, чем она занимается в Сирии?

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, очернившее эффективность российских баллистических ракет «Искандер-Э», не только спровоцировало внутриполитический кризис в его собственной стране, но и вынудило Минобороны России выпустить кадры для защиты репутации своего оружия. Вот только, как и всегда, оказалось, что российское оружие эффективно только в убийстве мирного населения, так как на видеозаписи, которую опубликовало Минобороны, отчетливо видно, как ракета попадает в здание больницы в Сирии.



Судя по всему, высказывание Пашиняна очень задело за живое определенные круги в Кремле и они почувствовали себя вынужденными еще больше подкрепить авторитет «Искандера», поскольку ракета играет важную роль в российской военной доктрине, обеспечивая возможность нанесения обычных и ядерных ударов по базам и формированиям НАТО за пределами линии фронта. Она также продается на экспортном рынке, при этом, помимо Армении, сообщается о продаже ракеты Алжиру. Поэтому Минобороны России впервые заявило, что «Искандер» успешно прошел боевые испытания в Сирии и обнародовало кадры, демонстрирующие пуски ракет и удары в Сирии. Однако некоторые эксперты, просмотрев кадры, утверждают, что на них, судя по всему, показаны только крылатые ракеты «Искандер-К» наземного базирования (которые могут запускаться с одной и той же пусковой установки на грузовике), а не высокоскоростная баллистическая ракета «Искандер-Э» (о которой говорил Пашинян) или «Искандер-М».



Кроме того, многочисленные эксперты заметили, что одним из объектов атаки стал национальный госпиталь «Азаз», расположенный на удерживаемой повстанцами территории к северу от Алеппо, недалеко от границы с Турцией. Записи ракетных ударов скорее всего соответствуют сообщениям об ударах по Национальной больнице «Азаз» в январе и феврале 2016 года. Во время одного такого инцидента 15 февраля, описанного в докладе организации «Human Rights Watch», по меньшей мере 14 сирийцев были убиты в результате многократных взрывов, произошедших в больнице в 11:15 утра. Причем произошло это сразу же после того, как в больнице «Азаз» утром того же дня уже было ранено 30 человек из-за попадания другой ракеты - «Точка».

Нападения на гражданские объекты, включая больницы, хлебопекарни и мечети – излюбленные цели российского и сирийского правительств в гражданской войне. Неоднократные нападения направлены на то, чтобы сделать повседневную жизнь в удерживаемых повстанцами районах настолько невыносимой, что гражданское население там вынуждено спасаться бегством, уничтожая местную экономику, поддерживающую оппозиционные силы страны.

Независимо от военной логики, преднамеренное нанесение ударов по больницам со стороны России и режима Асада является военным преступлением согласно Женевской конвенции, и это решение было подкреплено расследованием, проведенным ООН.

Таким образом, видео, которое опубликовало российское министерство обороны, оставляет некоторую неопределенность относительно того, какой тип ракеты «Искандер» был использован в Сирии. Но зато оно совершенно точно демонстрирует, какие цели, по мнению российских военных, в первую очередь заслуживают ракетного удара. Также вся эта ситуация очень ярко показывает, чем же на самом деле является российская «война против терроризма на дальних рубежах» - способом опробовать своё оружие на мирных жителях Сирии, нанося удары по гражданским объектам, и возможностью побряцать оружием для поддержания образа «сверхдержавы».



