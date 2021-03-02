Дайджест "Голоса Ислама" - 2 февраля

Голос Ислама представляет дайджест новостей от 2 февраля:

1) Пандемия лишила страны БВСА 11 миллионов рабочих мест

Пандемия Covid-19 наносит ущерб экономическим институтам в регионе БВСА (Ближнего Востока и Северной Африки), что приводит к рекордной потере рабочих мест и резкому росту бедности, говорится в новом отчете ЮНИСЕФ.

В отчете говорится, что «в результате пандемии Covid-19 в регионе БВСА было потеряно 11 миллионов рабочих мест с полной занятостью, в результате чего общее количество детей, живущих в бедных семьях, превысило 60 миллионов».

За первые три квартала 2020 года было потеряно 41 миллион эквивалентных рабочих мест с полной занятостью, причем больше всего пострадали работники неформального сектора.

Кроме того, по оценкам Всемирного банка, денежные взносы мигрантов в регионе БВСА могли сократиться на четверть в 2020 году как прямое следствие Covid-19.

Влияние экономического спада в нескольких странах Ближнего Востока непропорционально сильно сказывается на детях и женщинах, которые традиционно являются уязвимыми слоями общества.

Факты свидетельствуют о том, что экономический спад увеличивает риск негативных механизмов выживания, «таких как детские, ранние и принудительные браки, которые непропорционально сильно сказываются на девочках».

При этом, отмечается, что страны БВСА относительно легче затронуты пандемией, чем страны Европы или Америки.

2) Армения запускала «Искандеры» по Баку во время войны в Нагорном Карабахе

Армения запустила по крайней мере одну баллистическую ракету малой дальности «Искандер» российского производства по Баку в ноябре во время войны в Нагорном Карабахе, но та была сбита Азербайджаном, сообщает Middle East Eye.

По словам высокопоставленного турецкого чиновника, на которого ссылается MEE, Россия призвала Армению использовать ракеты «Искандар» и оказала материальную поддержку их запуску, чтобы вынудить Азербайджан, стремительно захватывавший территорию, прекратить огонь.

«Баллистическая ракета «Искандер» была запущена Ереваном прямо по столице за несколько дней до прекращения огня. Это беспокоило азербайджанских официальных лиц. Но система противоракетной обороны, используемая азербайджанскими военными, израильский Барак-8, сбила его», - сказал чиновник.

«Дальнейшее использование этих ракет действительно могло обострить ситуацию на местах. И я думаю, среди прочего, это убедило руководство Азербайджана пойти на прекращение огня».

Джан Касапоглу, директор по оборонным исследованиям турецкого аналитического центра EDAM, который на этой неделе опубликует отчет об использовании Арменией систем «Искандер» во время войны на основе информации из открытых источников, сказал, что предположительно Армения запустила ракету за 24 или 48 часов до прекращения огня.

Эта информация стала известна в то время, когда Армения переживает период серьезной политической неопределенности из-за публичного спора между премьер-министром Николом Пашиняном и военными лидерами, вспыхнувшего на прошлой неделе по поводу эффективности ракет «Искандер» во время войны.

3) Австрия преследует профессора-мусульманина

Известный австрийский ученый в области политических наук Ферид Хафез решил поделиться с общественностью обстоятельствами событий 9 ноября 2020 года, когда австрийские силовики совершили налет на его дом в 5 утра, полиция взломала дверь и нацелила оружие на него и его семью.

Фарид был ведущим голосом против расизма и исламофобии в стране. Сейчас его обвинили в поддержке терроризма, а все активы заморозили. Во время допроса, вместо того, чтобы спрашивать о терроризме, его спрашивали молится ли он и считает ли он, что мусульмане подвергаются дискриминации в Австрии.

Другие вопросы, которые полиция задавала ему во время допроса: «Можно ли вашей жене ходить в супермаркет?» и «играют ли ваши дети на каких-нибудь музыкальных инструментах?». В общем, очевидно, что пробивали на следование Исламу.

Однако, самое странно, что в европейской правовой стране вроде Австрии возможна ситуация вроде этой. Никакого фактического обвинения против Фарида нет. Его не арестовывали, но у государственного обвинителя есть 3 года для предъявления обвинения. То есть, 3 года Фарид Хафез может прожить с замороженными счетами.

При этом, австрийские спецслужбы вели наблюдение за Фаридом и 29 другими людьми в течение полутора лет и в итоге насобирали 21 000 часов материала. Однако даже после всего этого они не могли собрать ничего, чтобы обвинить Фарида. В ордере на обыск Хафеза содержатся смехотворные «обвинения», вроде того, что он сторонник создания частной религиозной школы. Кроме того, он разговаривал с лидером политической партии и раскритиковал создание австрийским правительством центра надзора за «политическим исламом».

Ну и стандартные обвинения, которые выдвигаются против почти каждого мусульманина, участвующего в общественной жизни на Западе - верность «Братьям-мусульманам»*, которые, кстати, не признаны террористической организацией ни в Австрии ни в других странах ЕС.

В ордере на обыск также указана такая причина как призыв Фарида к свержению режима Сиси в Египет. Почему то это теперь считается преступлением в Австрии, граждане которой, к слову, участвуют в деятельности радикальных левацких организаций в Турции.

Рассмотрение дела, вероятно, займет много времени, и скорее всего власти на то и рассчитывали. Если дело длится 3 или более лет, Фариду, возможно, придется оплатить юридический счет на сумму около 100000 евро, несмотря на то, что у него нет доступа к собственным средствам.

В целом, очевидно, что Австрия как и Франция решили пойти тем же путем, что и их идейные братушки в Москве и Пекин.

4) Аресты в Сирии могут быть военным преступлением - ООН



Десятки тысяч мирных жителей Сирии были «произвольно задержаны» в ходе 10-летнего конфликта в стране, а еще тысячи подверглись пыткам и сексуальным преступлениям, говорится в опубликованном в понедельник отчете комиссии ООН.

Эти преступления приравниваются к военным преступлениям, говорится в отчете Следственной комиссии ООН по Сирии.

Согласно докладу, сирийский режим произвольно арестовывал и задерживал людей и совершал «военные преступления и преступления против человечности в контексте задержания».

«Количество доказательств, собранных за десять лет, ошеломляет, однако стороны конфликта, за очень немногими исключениями, отказываются вести расследование среди своих сил», - сказала комиссар Карен Конинг Абу Зайд.

«Похоже, что основное внимание уделяется сокрытию, а не расследованию преступлений, совершенных в местах содержания под стражей», - добавила она.

5) Шамима Бегум не может вернуться в Британию — решение суда

На прошлой неделе Верховный суд Великобритании постановил, что Шамима Бегум, которая в подростковом возрасте покинула Лондон, чтобы присоединиться к ИГИЛ* в Сирии, не может вернуться в Соединенное Королевство, чтобы противостоять решению британского правительства лишить ее гражданства.

Это постановление отменяет решение суда низшей инстанции, вынесенное в июле, в котором говорилось, что Бегум, которой сейчас 21 год, должно быть разрешено вернуться в ее родную страну для участия в деле о ее гражданстве. Но в ноябре Министерство внутренних дел обжаловало это решение по соображениям национальной безопасности, заявив, что возвращение Бегум «подвергнет общественность повышенному риску терроризма».

Напомним, что В 2015 году Бегум и двое одноклассников из района Бетнал-Грин на востоке Лондона сели на самолет в Стамбул, а оттуда выскользнули через границу в Сирию. Вскоре после прибытия в Ракку 15-летняя Бегум вышла замуж за голландского боевика. По ее словам, у них было трое детей, все из которых умерли в младенчестве.

Бегум, которая в настоящее время содержится в лагере для перемещенных лиц в Сирии, вызвала интенсивные дебаты по поводу такой категории людей. Тогдашний министр внутренних дел Саджид Джавид лишил Бегум гражданства в феврале 2019 года, заявив, что, поскольку оба родителя Бегум происходят из Бангладеш, она тоже имеет право на гражданство этой страны. Но министерство иностранных дел Бангладеш заявило, что британка не является гражданкой их страны, никогда не посещала страну и «нет никаких сомнений», что ей будет отказано во въезде.

* - запрещены в РФ