Дайджест "Голоса Ислама" - 1 марта

В первый день весны "Голос Ислама" представляет дайджест важнейших (по нашему мнению) новостей уммы:

1) Иран исключил переговоры с США и ЕС по поводу ядерной программы

Иран исключил возможность проведения неформальной встречи с США и европейскими странами для обсуждения путей возобновления ядерной сделки 2015 года с крупными державами, настаивая на том, что Вашингтон должен сначала отменить все свои односторонние санкции.

«Учитывая недавние действия и заявления Соединенных Штатов и трех европейских держав, Иран не считает, что сейчас время для неформальной встречи с этими странами, которую предложил глава внешнеполитического ведомства ЕС», - заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

США в ответ заявили, что они «разочарованы», но по-прежнему «готовы возобновить конструктивную дипломатию для достижения взаимного возврата к соблюдению обязательств СВПД», - заявила пресс-секретарь Белого дома, сославшись на Совместный всеобъемлющий план действий, официальное название «ядерной сделки» с Ираном.

Иран и новая администрация президента США Джо Байдена расходятся во мнениях относительно того, кто должен сделать первый шаг к возобновлению соглашения. Иран настаивает на том, чтобы США сначала сняли санкции, в то время как Вашингтон заявляет, что Тегеран должен сначала вернуться к соблюдению соглашения, которое он постепенно нарушает.

2) Байден разъяснит позицию Ващингтона по Саудовской Аравии

В понедельник президент США Джо Байден сделает заявление, разъясняющее позицию своей администрации по Саудовской Аравии после того, как в рассекреченном на прошлой неделе отчете американской разведки говорится, что наследный принц Мухаммад бин Салман одобрил убийство Джамаля Хашакджи.

Администрация Байдена столкнулась с внутренней критикой после публикации отчета в пятницу, при этом некоторые призывали к более жестким мерам, таким как санкции в отношении наследного принца.

«В понедельник будет объявлено, что мы собираемся делать с Саудовской Аравией в целом», - сказал президент Байден в субботу, не предоставив дополнительных деталей.

Аналитик в целом считают что каких-либо значительных мер не стоит ожидать, а призывы к дальнейшим санкциям, вероятно, останутся без внимания.

3) ПОЛИСАРИО обвиняет ООН в «политическом застое»

Повстанцы Фронта ПОЛИСАРИО, сражающиеся против Марокко за независимость Западной Сахары, заявили в субботу, что Организация Объединенных Наций несет ответственность за «политический застой» в вопросе о спорной территории. Заявление прозвучало на 45-ю годовщину их одностороннего провозглашения независимости.

Поддерживаемый Алжиром Фронт ПОЛИСАРИО контролирует примерно пятую часть обширной засушливой территории Западной Сахары и требует проведения обещанного ООН референдума о самоопределении.

Марокко предлагает автономию, но считает, что территория является суверенной частью королевства.

«Мы просим Организацию Объединенных Наций срочно выполнить свое обещание: избавить Западную Сахару от колонизации в соответствии с ее Уставом и ее резолюциями», - сказал лидер Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали.

«Фронт ПОЛИСАРИО 29 лет пытался избежать войны, идя на уступки, но столкнулся с полным отсутствием сотрудничества как со стороны Марокко, так и со стороны ООН», - добавил высокопоставленный лидер ПОЛИСАРИО Хатри Аддух, которого цитирует официальное информационное агентство Sahrawi SPS.

ООН несет ответственность за "политический тупик" в сахарском вопросе из-за ее "слабости" перед лицом Марокко, сказал Аддух из лагеря сахарских беженцев недалеко от алжирского пустынного города Тиндуф.

ПОЛИСАРИО вело войну за независимость с Марокко с 1975 по 1991 год, а его лидеры провозгласили Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР) 27 февраля 1976 года.

4) Иорданские министры уволены за нарушение карантина

Министры внутренних дел и юстиции Иордании королевским указом были уволены в воскресенье за ​​нарушение санитарных правил, направленных на сдерживание распространения коронавируса.

Премьер-министр Бишер аль-Хасауна попросил пару уйти в отставку, что, согласно заявлению королевского дворца, немедленно поддержал король Абдалла II. Согласно источнику в правительстве, их обвиняют в «нарушении закона о чрезвычайном положении», введенного для борьбы с Covid-19.

Иорданский новостной веб-сайт Ammon заявил, что министр внутренних дел Самир Мобайдин и министр юстиции Бассам Талхуни посетили обед в ресторане в Аммане с участием девяти человек, тогда как по закону разрешено не более шести человек.

После резкого увеличения числа случаев заражения вирусом Иордания ужесточила на прошлой неделе ограничения по Covid-19, вернувшись к правилам, введенным в марте прошлого года и смягченным только в прошлом месяце.

5) В Узбекистане не стали декриминализировать гомосексуализм

В проекте нового Уголовного кодекса Узбекистана, который на днях представила Генпрокуратура республики, сохранилась статья «Бесоқолбозлик» («Мужеложство»), предусматривающая наказание за добровольные сексуальные отношения между взрослыми мужчинами в виде лишения свободы на срок до трех лет. Об этом сообщает издание «Фергана».

Единственное, что изменилось - если в действующем УК статья «Мужеложство» идет под номером 120, то в проекте нового кодекса она была перемещена в другую главу — «Преступления против семьи, молодежи и нравственности», и получила новый номер — теперь это статья 154. Трактовка осталась прежней, кроме всего прочего она по-прежнему использует термин «бесоқолбозлик», который представители ЛГБТ организаций считают «уничижительным».

Обсуждение проекта нового Уголовного кодекса продлится до 9 марта. К Узбекистану с призывом отменить статью обратились многие правозащитные организации, в частности, Международное партнерство за права человека (IPHR), Association for Human Rights in Central Asia (AHRCA), Amnesty International, Freedom House, Норвежский Хельсинкский комитет и так далее.

Власти Узбекистана, в свою очередь, неоднократно заявляли, что гомосексуальность противоречит исламу, традиционным ценностям и культурным нормам страны, и что общественность не готова отменить нормы статьи 120 УК республики.