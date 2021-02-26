Дайджест "Голоса Ислама" - 26 февраля

Наш дайджест новостей уммы от 26 февраля:

1) США нанесли удар по проиранским силам в Сирии

Военные США заявляют, что в четверг они нанесли удары по объектам на востоке Сирии, которые используются проирнаскими ополченцами, после недавних ракетных обстрелов расположения американских войск в Ираке.

«По указанию президента Байдена вооруженные силы США ранее этим вечером нанесли авиаудары по инфраструктуре, используемой поддерживаемыми Ираном группировками боевиков в восточной Сирии», - заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По данным Пентагона, американские истребители сбросили семь высокоточных бомб с управляемыми боеприпасами Joint Direct Attack Munition весом 500 фунтов, поразив семь целей, включая переход, используемый боевиками для перемещения оружия через границу.

Кирби сказал, что в результате ударов было уничтожено несколько объектов на пограничном контрольно-пропускном пункте, которые используют боевики проиранских группировок, в том числе Катаиб Хезболла и Катаиб Сайид аль-Шухада.

«В результате ударов было уничтожено три грузовика с боеприпасами… Было много жертв. По предварительным данным, по меньшей мере 17 боевиков были убиты, все члены Народных сил мобилизации», - сказал агентству AFP директор Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдур-Рахман.

Действия Соединенных Штатов были предприняты после нападения почти две недели назад на главную военную базу в аэропорту Эрбиля, в результате которого погиб один иностранный гражданский подрядчик и по меньшей мере девять человек были ранены, включая американского солдата.

Интересно, что Вашингтон сейчас изо всех сил пытается представить свою реакцию как «адекватную», чтобы провести различие с администрацией Дональда Трампа, чью реакцию еще год назад демократы часто критиковали как неадекватную и дестабилизирующую. На деле же мы видим, что между обеими администрациями куда больше преемственности, чем они сами хотели бы признать.

2) Шри-Ланка сняла запрет на похороны жертв коронавируса

Правительство Шри-Ланки сняло спорный запрет на захоронение тел людей, смерть которых была вызвана болезнью COVID-19.

Запрет был снят в пятницу после нескольких месяцев протестов, в основном со стороны мусульманских групп и международного давления.

В марте прошлого года правительство ввело постановление, согласно которому тела жертв COVID-19 можно было только кремировать. Правила запрещали захоронение, утверждая, что вирус может распространяться через грунтовые воды.

Но мусульманские группы настаивали на том, что решение правительства не имеет научной основы, и требовали снятия запрета, поскольку кремация тела противоречит исламской вере.

В среду мусульманские парламентарии призвали премьер-министра Пакистана Имрана Хана, который находился с визитом в стране, обсудить этот вопрос с политическими лидерами Шри-Ланки. Председатель Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Мишель Бачелет также затронула этот вопрос в своем заявлении в Совете по правам человека в Женеве в среду.

Мусульманские группы во вторник также провели крупную акцию протеста перед президентским офисом, призывая отменить запрет на захоронение.

Мусульмане составляют около 10 процентов от 21-миллионного населения Шри-Ланки.

3) Парламент Нидерландов признал геноцид уйгуров

Парламент Нидерландов в четверг принял декларацию, в которой говорится, что обращение с мусульманским уйгурским меньшинством в Китае равносильно геноциду. Это первое подобное признание в странах Европы.

Посольство Китая в Гааге заявило в четверг, что любое предположение о геноциде в Синьцзяне является «откровенной ложью», а голландский парламент «сознательно очернил Китай и грубо вмешался во внутренние дела Китая».

В голландском заявлении говорилось, что действия китайского правительства, такие как «меры, направленные на предотвращение деторождения» и «наличие лагерей для наказаний», подпадают под действие Резолюции 260 Организации Объединенных Наций, широко известной как конвенция о геноциде.

Консервативная Народная партия за свободу и демократию премьер-министра Марка Рютте проголосовала против резолюции. Министр иностранных дел Стеф Блок сказал, что правительство не хотело использовать термин геноцид, поскольку ситуация не была объявлена таковой ни Организацией Объединенных Наций, ни международным судом.

Автор предложения, депутат Сьерд Сёрдсма от левоцентристской Партии 66 демократов, отдельно предложил лоббировать Международный олимпийский комитет, чтобы перенести зимние Олимпийские игры 2022 года из Пекина.

4) В Германии впервые осудили палача из асадитской спецслужбы

Суд города Кобленц (ФРГ) в среду приговорил бывшего сотрудника сирийской спецслужбы Эйада аль-Гариба к 4,5 годам лишения свободы: он обвиняется в соучастии в преступлениях против человечности у себя на родине.

Это первый в мире приговор по делу о пытках и убийствах в Сирии, к которым могут быть причастны сотрудники асадитских спецслужб, получившие убежище на Западе.

Эйад аль-Гариб признан виновным в том, что осенью 2011 года он доставил по меньшей мере 30 участников антиправительственных демонстраций в секретную тюрьму Аль-Хатиб неподалеку от Дамаска, известную своими пытками.

Во время оглашения приговора Гариб скрывал свое лицо от камер папкой с документами, скрестив руки на груди.

Гариб – первый из двух обвиняемых, в отношении которого по данному делу ведется судебное следствие. Процесс над главным обвиняемым – бывшим полковником армии Асада Анваром Расланом, под началом которого служил Эйяд аль-Гариб, пока продолжается. Ожидается, что он продлится до конца октября.

5) Украина пожаловалась в ЕСПЧ на РФ из-за убийства Зелимхана Яндарбиева

Украина подала жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за политических покушений. Украинское правительство утверждает, что Москва целенаправленно убивает своих противников вне военных конфликтов. В качестве примеров Киев приводит нападения на российского оппозиционера Алексея Навального и одного из лидеров Ичкерии Зелимхана Яндарбиева. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии.

В жалобе утверждается, что покушения санкционируются государством, и происходят как в России, так и за ее пределами, в том числе в странах-членах Совета Европы, сообщается на сайте ЕСПЧ.

Украинское правительство также заявляет об административной практике Российской Федерации в нерасследовании убийств и умышленном проведении операций сокрытия ответственных. В качестве примера приводится убийство Яндарбиева в 2004 году, отмечает "Европейская правда".

Напомним, что бывший исполняющий обязанности президента объявившей о независимости от России Ичкерии был подорван в автомобиле в Катаре, исполнителями убийства оказались сотрудники российских спецслужб, которые были выданы Москве.