Дайджест "Голоса Ислама" - 25 февраля

Голос Ислама представляет дайджест новостей уммы от 25 февраля:

1) Пакистан и Индия согласились прекратить огонь в Кашмире

Пакистан и военные Индии договорились строго соблюдать режим прекращения огня на линии контроля в спорном регионе Кашмире, которая является фактической границей между двумя странами. Достигнуты также другие соглашения, по словам пакистанских военных. Наблюдатели называют это примером редкой оттепели в отношениях между соседями в Южной Азии.

В заявлении пакистанских военных говорится, что в четверг утром командующие индийских и пакистанских вооруженных сил провели переговоры по горячей линии между своими офисами.

«Обе стороны договорились о строгом соблюдении всех договоренностей и соглашений, и о прекращении огня вдоль [линии контроля] и всех других секторов, начиная с полуночи [пятницы]», - говорится в заявлении.

2) Массовые убийства в Нигерии

На севере Нигерии боевики убили 36 человек в ходе двух нападений в среду, на следующий день после другого массового расстрела в самой густонаселенной стране Африки.

За последние 48 часов произошла серия нападений вооруженных боевиков, в результате чего в деревнях штатов Кадуна и Кацина было убито по 18 человек, несколько человек получили ранения. Нападавшие сожгли дома, вытеснив жителей села.

В своем заявлении комиссар штата Кадуна по внутренней безопасности и внутренним делам Самуэль Аруван сказал, что нападения в этом штате последовали за воздушной операцией силовиков, в ходе которой были убиты «несколько вооруженных бандитов».

Сотни людей были убиты на севере Нигерии преступными группировками, совершавшими грабежи и похищения людей. Атаки усугубили проблемы безопасности в Нигерии, которая изо всех сил пытается сдержать мятежи на северо-востоке и насилие из-за прав на выпас скота в центральных штатах.

Последнее нападение произошло менее чем через месяц после того, как президент Мухаммаду Бухари сменил своих давних военачальников на фоне обострения насилия, когда вооруженные силы борются за возвращение других северо-восточных городов, захваченных боевиками.

3) Саудовская Аравия удвоит суверенный фонд

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии планирует удвоить свои активы до 4 триллионов риалов (1,07 триллиона долларов) к 2025 году, заявил в воскресенье принц Мухаммад бин Салман, что сделает его одним из крупнейших суверенных фондов в мире.

Фонд инвестирует 3 триллиона риалов (800 миллиардов долларов) в новые отрасли в течение следующих 10 лет, сказал принц, который является фактическим правителем Саудовской Аравии и возглавляет совет директоров фонда.

Новый пятилетний план сделает фонд «ведущим катализатором экономических преобразований и диверсификации Саудовской Аравии», - добавил принц в своем выступлении по государственному телевидению.

На приток иностранных инвестиций в королевство повлияло убийство саудовского журналиста Джамаля Хашакджи в 2018 году, затем падение цен на нефть и негативное влияние COVID-19.

4) Россия не передаст Турции важные технологии С-400

"— Мы не проводим 100%-ую локализацию. Даже если бы мы захотели, то вряд ли Турция смогла бы полностью организовать производство у себя в стране такой супервысокотехнологичной продукции. Для этого должна быть создана соответствующая школа. Наверное, какие-то комплектующие мы бы могли производить у них. Поэтому причин для опасений я никаких не вижу."



Переводя на человеческий язык - в Турции будут максимум производиться неважные комплектующие (болтики и винтики), а до настоящих технологий ("...если бы мы захотели") турки не доросли.



При этом весь смысл покупки С-400 вместо аналогичного американского комплекса "Пэтриот", а следовательно и конфликт с важнейшим западным союзником - США - власти Турции обосновывали тем, что Россия якобы передаст Турции технологии.

5) В Чечне стали больше пить алкоголя

В 2020 году в Чечне продано порядка 52,3 тысяч декалитров алкогольных напитков – это в четыре раза больше, чем за два года до этого. Существенный рост розничной продажи спиртного на Северном Кавказе отмечен также в Северной Осетии и Дагестане, об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРА".

Среди алкогольных напитков в Чечне лидируют водка (в 2020 году продано 39,3 тысячи декалитров, а в 2018 году – 7,5 тысяч), вино (6,1 тысячи против 1,4 тысячи) и коньяк (2,6 тысячи против 0,7 тысячи).

В Северной Осетии увеличение продажи алкогольных напитков составило 22%: в 2020 году было реализовано 148 тысяч декалитров, а в 2018 – 121 тысяча. В Дагестане зафиксирован 21-процентный рост: (523 тысячи декалитров в 2020 году против 431 тысячи в 2018).

В остальных республиках Северного Кавказа увеличение менее заметное, а в Адыгее за два года объемы реализации спиртного даже снизились почти на 10% – с 442 тысяч декалитров в 2018 году до 402 тысяч в 2020.

При этом в расчете употребления спиртного на одного жителя Северный Кавказ по прежнему остается в самом конце всероссийского рейтинга.

6) Казахстан запрещает иностранцам владеть землей

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан навсегда запретит иностранцам владеть или арендовать сельхозугодья в республике, положив конец длительному спору, который когда-то вызывал антиправительственные протесты.

Казахстан является крупнейшим производителем зерна, масличных культур и мяса. Пять лет назад его власти решили привлечь иностранные инвестиции в сельское хозяйство, открыв рынок сельскохозяйственных земель.

Но, что необычно для жестко контролируемой страны с населением 19 миллионов человек, план был встречен уличными протестами, в ходе которых демонстранты выразили опасения, что гигантский сосед Китай в конечном итоге захватит все поля и пастбища.

Затем правительство отложило этот план до этого года. В четверг Токаев заявил, что запрет на иностранную собственность останется в силе.

«Вопрос о земле всегда был очень важен для нашего народа. Это краеугольный камень и священный символ нашей государственности », - сказал Токаев на встрече с экспертным советом.

«Приказываю запретить продажу и сдачу в аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранцам и иностранным юридическим лицам. Сюда также входят юридические лица с иностранными акционерами».