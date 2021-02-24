Дайджест "Голоса Ислама" - 24 февраля

Наш дайджест новостей уммы от 24 февраля:

1) В Афганистане началась кампания по вакцинации

Во вторник в Афганистане началась кампания вакцинации против Covid-19, направленная на прививку сотен тысяч людей в измученной войной стране.

Врачи, сотрудники службы безопасности и журналисты были одними из первых добровольцев, получивших дозы вакцины AstraZeneca, подаренной в начале этого месяца Индией.

«Сегодня я поздравляю народ Афганистана с запуском первого этапа [кампании] по вакцинации от Covid-19 с использованием 500 000 доз вакцин. Это большая возможность для народа Афганистана», - сказал президент Афганистана Ашраф Гани, получивший свою вакцину первым.

Считается, что Афганистан сильно пострадал от пандемии Covid-19 в прошлом году, но ограниченное тестирование и ветхий сектор здравоохранения не позволяют ему отслеживать вирус.

Официально в стране зарегистрировано всего 55 600 подтвержденных случаев заболевания и около 2430 смертей.

Но по данным опроса, опубликованного министерством здравоохранения страны в августе прошлого года, до 10 миллионов человек - почти треть населения - могли быть инфицированы коронавирусом.

2) Египетский диктатор борется с аятами Корана

Президент Египта Абдуль-Фаттах ас-Сиси приказал чиновникам образования удалить аяты Корана из учебников по всем предметам, кроме уроков исламской религии.

Реда Хегази, заместитель министра образования, добавил, что президент Египта попросил министерство образования разрешить только «умеренным» школьным учителям преподавать исламские тексты ученикам в школах страны.

«Это направлено на борьбу с экстремизмом и предотвращение того, чтобы экстремисты преподавали религию ученикам», - сказал Хегази членам Комитета по обороне и национальной безопасности в Палате представителей (нижняя палата парламента) 14 февраля.

Приказы египетского президента - последнее из ряда усилий его администрации, направленных якобы на борьбу с «экстремизмом». Ранее Сиси попросил представителей образовательных и религиозных органов, особенно в Аль-Азхаре, реформировать школьные программы и очистить книги от религиозного содержания, которое якобы использовалось экстремистами.

В целом, очевидно, что такими методами секуляризации египетская хунта добьется скорее обратного, ведь Сиси таким образом попросту убивает религиозную легитимность своего режима.

3) В Саудовской Аравии не останется работы «только для мужчин»

Правительство Саудовской Аравии заявило, что объявления о работе «только для мужчин» запрещены, и подтвердило, что дискриминация при приеме на работу по признаку пола является незаконной, сообщили во вторник местные СМИ.

Заявление было сделано после скандала в королевстве по поводу объявления о вакансиях компании "только для мужчин", которое было доведено до сведения министерства человеческих ресурсов.

«Эта реклама противоречит статье 3 Закона о труде», - ответило министерство, сообщает Saudi Gazette.

Министерство добавило, что все формы дискриминации, в том числе по признаку пола, при найме саудовских рабочих и при приеме на работу являются незаконными в соответствии с трудовым законодательством.

Напомним, что в Саудовской Аравии действуют одни из самых строгих законов о гендерном разделении. Но мировые тренды валят с ног и саудовский консерватизм.

4) Президент Пакистана вступился за мусульман Франции

Французское министерство иностранных дел вызвало посла Пакистана в знак протеста против заявлений президента Арифа Альви о том, что французский закон, направленный против «политического ислама», дискриминирует мусульман.

Выступая на конференции в субботу, Алви сказал: «Когда вы видите, что законы меняются в пользу большинства, чтобы изолировать меньшинство, это опасный прецедент».

Он также добавил: «Оскорбляя Пророка, вы оскорбляете всех мусульман».

«Я призываю политическое руководство Франции не закреплять эти взгляды в законах ... Вы должны объединять людей, а не клеймить религию определенным образом и создавать дисгармонию среди людей или предвзятость», - добавил Алви.

Пакистан был одной из нескольких мусульманских стран, в которых в октябре произошли гневные антифранцузские протесты по поводу защиты президентом Эммануэлем Макроном права показывать карикатуры на пророка Мухаммеда.

При этом у страны, занимающей второе место в мире по количеству мусульман после Индонезии, нет посла во Франции.

Французское министерство иностранных дел заявило поздно вечером в понедельник, что вызвало временного поверенного в делах Пакистана, чтобы отметить «наше удивление и наше неодобрение (по поводу замечаний Альви), учитывая, что законопроект не содержит дискриминационного элемента».

5) Даже мертвым палестинцам нет покоя

По данным Сирийской организации по правам человека (SOHR), российские силы в Сирии в течение последних трех недель проводили раскопки на кладбище в лагере беженцев в поисках тела известного бывшего израильского шпиона.

Британская группа заявила во вторник, что россияне раскапывают могилы в Ярмуке, лагере палестинских беженцев недалеко от Дамаска, чтобы забрать тела двух израильских солдат и известного шпиона Эли Коэна, повешенного в столице Сирии в 1965 году. .

По данным SOHR, Россия провела анализ ДНК «большого количества» раскопанных останков и намерена вернуть тело Коэна Израилю, если он будет найден.

Согласно источникам SOHR, асадитское правительство пока не комментирует эксгумацию, несмотря на возмущение местных жителей раскопками на кладбище.

Раскопки проводятся через несколько дней после того, как появились сообщения о том, что Израиль заключил сделку с Дамаском о закупке неизвестного количества доз российской вакцины Sputnik V для использования в Сирии, в обмен на освобождение израильтянки, которая незаконно пересекла границу.

6) «Новая газета» сообщила об избиении мусульманина в ярославской колонии

Новая газета опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии издевательств над заключенными исправительной колонии №1 (ИК-1) Ярославля. Записи оказались в распоряжении правозащитного фонда «Общественный вердикт» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

По данным правозащитников, фигурант одной из записей, Важе Бочоришвили, «после пережитых пыток умер в больнице Рыбинска», это произошло в 2017 году и до сих пор не расследовано.

Особенное внимание может вызвать другое видео, которое было снято 25 августа 2016 года за две недели до освобождения другого осужденного, с избиением неназванного мусульманина, которому осталось 13 дней до конца срока. Он выжил и дает показания. Его избили после того, как в колонии провели обыск спецназовцы. Вот как он описывает произошедшее:

«Выбросили всю еду на пол, стали разбрасывать вещи. Я мусульманин. Я не могу без омовения прикоснуться к Корану.

Я выразил возмущение, когда начали выбрасывать еду и скидывать Коран на пол. Я не отбросок общества.

Да, я осужден за то, что совершил. Но они не могут так поступать с моими вещами».

После обыска в отряде мусульманина за препирательства забрали в ШИЗО, где он, чтобы предотвратить избиение, попытался совершить акт членовредительства. На сотрудников колонии это, впрочем, не произвело особого впечатления, и вскоре его отвели в ту самую комнату.

На видеозаписи продолжительностью 4 минуты 15 секунд сотрудники УФСИН, «навалившись гурьбой, раскладывают его на парте и начинают в несколько рук колотить дубинками по ногам и ягодицам». Заключенный, раздетый до трусов, кричит от боли.

Его освободили из колонии 12 сентября 2016 года, после чего он попал в больницу, где провел две недели.