Дайджест "Голоса Ислама" - 23 февраля

Голос Ислама представляет дайджест новостей Уммы от 23 февраля:

1) Канада признала геноцид уйгуров

В понедельник палата общин парламента Канады проголосовала за то, чтобы квалифицировать репрессии против уйгурских мусульман в Китае как геноцид - преднамеренную попытку уничтожить группу людей.

«В настоящее время проводится геноцид против уйгуров и других тюркских мусульман», - говорится в предложении, принятом парламентом Канады при голосовании 266-0.

Парламент также проголосовал 229-29 за лоббирование Олимпийского комитета с целью перенести Олимпийские игры, если Китай не остановит геноцид.

На пресс-конференции, созванной консерваторами в понедельник утром перед голосованием, женщина-уйгурка, которую наняли преподавать китайский язык в одном из лагерей в 2017 году, сказала, что она стала свидетелем жестокого обращения - запугивания, изнасилования и других злоупотреблений. «Никто не должен подвергаться такой жестокости», - сказала Калбинур Турсун.

Премьер-министр Джастин Трюдо не хотел говорить об уйгурских репрессиях, но четыре оппозиционные политические партии превосходили по численности либеральное правительство и объединились, чтобы принять это предложение.

Весь кабинет Трюдо из 35 министров воздержался при голосовании, которое было предложено Консервативной партией. Однако ни один либерал не проголосовал против.

2) Саудовские женщины теперь могут служить в армии

Женщины в Саудовской Аравии теперь могут взять в руки оружие и записаться в армию - это последняя профессия в королевстве, открывшаяся для женщин.

Саудовские женщины могут служить в качестве солдат, младших капралов, капралов, сержантов и штабных сержантов, сообщает саудовская Arab News.

Новые рабочие места открываются для саудовских женщин постепенно. Расширение участия женщин в рабочей силе является частью планов наследного принца Мухаммада бин Салмана по преобразованию крупнейшей экономики арабского мира. Сейчас стало обычным явлением, что саудовские женщины работают кассирами в торговых центрах и берут на себя роли, которые ранее были ограничены мужчинами, например, столы ожидания в ресторанах и заваривание капучино в кофейнях.

План разрешить женщинам служить в вооруженных силах был впервые объявлен в 2019 году, в том же году, когда королевство заявило, что позволит женщинам покидать страну без разрешения родственника-мужчины.

Помимо обычных критериев веса и роста, женщины, поступающие в армию, должны иметь как минимум среднее образование. Претендентки, состоящие в браке с иностранцами, не принимаются, сообщает Arab News.

3) Египет снял фильм об авиаударах по Дерне

Продюсерская компания, которая, как считается, была связана с египетской разведкой, поразила воображение миллионов зрителей, представив в феврале 2015 года новый фильм об авиаударах Египта по городу Дерна на северо-востоке Ливии.

14 февраля Synergy Films опубликовала трейлер своего нового фильма «Ас-Сирб» («Эскадрилья»), пообещав дать зрителям шоу о воздушных налетах, последовавших за убийством 20 граждан Египта боевиками ИГИЛ*.

Напомним, что Египет нанес авиаудары 16 февраля, через несколько часов после того, как ИГИЛ опубликовали видео, в котором было показано убийство 21 человека, 20 из которых были египетскими христианами, в прибрежном районе Ливии. Убитые на видеозаписи египтяне были жителями деревни Аль-Ар в центральной провинции Минья. Как и тысячи других египтян, эти люди - большинство из них - строители - отправились в Ливию, чтобы заработать себе на жизнь и избежать крайней нищеты. Вместо этого они нашли смерть.

Однако новый фильм уже вызывает споры, учитывая неоднозначный характер авиаударов 2015 года в Дерне и участие Египта в ливийским событиях в целом.

Кинорежиссер Иззуддин Дведар, яростный критик египетской армии, считает, что эйфория, сопровождающая фильм и его трейлер, неуместна.

«Я не могу найти никакого героизма, - писал он, - в воздушных налетах на безоружных людей, живущих под контролем ИГ в Дерне». «Нанести удар по ливийскому городу, у которого нет противовоздушной обороны или авиации, - это вовсе не героизм», - написал Дведар в Facebook.

По сообщениям, в результате авиаудара в Дерне погибли десятки мирных жителей, в результате чего Amnesty International обвинила Египет в игнорировании мер предосторожности, чтобы не допустить, чтобы мирные жители оказались в разгаре возмездия за убийство египетских граждан.

4) Выставка вооружений в ОАЭ

Крупные производители оружия посещают оружейную выставку в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, в надежде заключить сделки с военными по всему Ближнему Востоку.

На открытии ОАЭ заявили, что они подписали местных и иностранных сделок на сумму 1,36 млрд долларов для снабжения своих войск всем, от южноафриканских беспилотников до сербской артиллерии.

Хотя эта цифра превосходит аналогичные цифры из 2019 года, эксперты в области обороны ожидают сокращения военных расходов в этом году, поскольку пандемия и падение мировых цен на нефть сильно ударили по бюджетам в регионе Персидского залива.

Международная выставка и конференция по обороне, проводимая раз в два года, является первым крупным мероприятием в Абу-Даби с момента вспышки коронавируса, что свидетельствует о ее значении для города, который в последние месяцы сохраняет жесткие ограничения на передвижение.

70 000 посетителей и 900 экспонентов полагаются на крупнейшую оружейную выставку на Ближнем Востоке, чтобы покупать и продавать новейшие товары, от бронированных машин до баллистических ракет.

Тем не менее на выставке отсутствовали важные национальные павильоны, в том числе США, крупнейшего в мире экспортера оружия. Крупные американские компании присутствовали, но держались в тени. Представители Lockheed Martin, стоявшие рядом с моделями истребителей-невидимок F-35, хранили молчание на фоне проведенной администрацией Байдена ревизии нескольких значительных продаж оружия, инициированных бывшим президентом Дональдом Трампом, включая массовую передачу F-35 властям ОАЭ на 23 миллиарда долларов.

5) В уголовном кодексе Узбекистана не будет статьи о религиозных материалах

В Узбекистане планируют отменить уголовное наказание за незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания. Об этом говорится в проекте нового Уголовного кодекса, который опубликован на портале СОВАЗ. Речь о статье 244-3 УК Узбекистана, которая гласит: «Незаконное изготовление, хранение, ввоз на территорию Республики Узбекистан с целью распространения или распространение материалов религиозного содержания, совершенное после применения административного взыскания за такие же деяния, наказывается штрафом от ста до двухсот базовых расчетных величин или исправительными работами до трех лет».

Разработчиком проекта новой редакции УК Узбекистана выступила Генеральная прокуратура республики. Обсуждение документа продлится до 9 марта текущего года.

* - запрещены в РФ