О видимости свободы слова, "дикарях" и "обезьянах"

На прошлой неделе депутат Государственной Думы Виталий Милонов накатал донос главе Следственного Комитета России Александру Бастрыкину на одного из лучших российских экспертов по Ближнему Востоку Кирилла Семенова. Последний был обвинен им в "оправдании деятельности исламистских экстремистских группировок" и "открытом продвижении идеологии и интересов Турции".

Российскому обществу Милонов известен как политический фрик, эдакий Жириновской "северной столицы" России, наживающий политический капитал на постоянных скандалах или, как сейчас принято говорить, дешевом хайпе. А в восприятии многих мусульман он еще и исламо- и турко- фоб, который приставлял на фото крест к мечети Айя София, находясь с визитом в Турцию, и неприкрыто лоббировал интересы армянских сепаратистов и оккупантов во время Второй Карабахской войны.

Сейчас Милонов обвиняет Семенова в ущербе интересам России в угоду интересам Турции. Однако если вдуматься, даже с государственнической точки зрения интересам России соответствовала как раз линия Семенова, которая заключалась в том же, в чем официально заключалась позиция Москвы - признании целостности Азербайджана, поддержке российско-турецких миротворческих усилий, призывах к деоккупации Карабаха с одновременными гарантиями безопасности для мирного армянского населения. А вот действия Милонова, посетившего во время войны нелегитимное образование "Нагорно-Карабахская Республика" и сделавшего там провокационные заявления, как раз нанесли ущерб отношениям России с Азербайджаном и ее политике в регионе. Тогда МИД Азербайджана обвинил его в том, что он мало того, что оспорил международно признанную принадежность Карабаха, так еще и назвал азербайджанцев дикарями, из-за чего посол России в этой стране был вызван для дачи объяснений. Но и на этом Милонов не успокоился, назвав своих азербайджанских оппонентов "обезьянами".

Вообще, надо сказать, что прошлогодняя война в Карабахе была тем редким случаем, когда Москва в отношении с мусульманами повела себя, исходя не из идеологических, исламофобских соображений, а прагматических интересов России. А это ровно то, за что всегда выступает как эксперт Кирилл Семенов, доказывая, что ни поддержка маниакального тирана Башара Асада против сирийского народа, ни поддержка путчиста-авантюриста Халифы Хафтара в Ливии на самом деле не соответствуют интересам России, которые заключаются в дружественных отношениях с мусульманами, а не в противопоставлении себя им. Таким образом, очевидно, что настоящим патриотом России в этих вопросах является именно Семенов, а не те, кто призывает русских таскать каштаны из огня в интересах иностранных диктаторов или стран. Поэтому, когда во время войны в Карабахе Россия заняла именно такую позицию, к которой призывали Семенов и еще несколько экспертов, они автоматически превратились в заклятых врагов армянского лобби, которое теперь стремится устранить из экспертного сообщества России неудобные для себя фигуры.

Семенов в этом смысле, видимо, выбран для удара как удобная мишень, потому что в отличие от других таких неудобных экспертов, которым формально что-то сложно предъявить, он является русским мусульманином и не скрывает этого. Поэтому, исламо- и турко- фобское лобби, действующее руками депутата-фрика Милонова по всей видимости решило, что открытая принадлежность человека русской национальности к Исламу в нынешних российских реалиях является беспроигрышным козырем против него.

Тем не менее, в защиту Семенова единодушно встали многочисленные представители экспертного и журналистского сообщества России, включая его оппонентов, которые восприняли поклеп Милонова как худший образчик доносительства и призыва к расправе над инакомыслящими в духе сталинских 30-х годов.

Мы со своей стороны присоединяемся к ним, выражая надежду на то, что хотя бы из собственных прагматических соображений российским властям хватит ума не трогать тех редких экспертов, голоса которых в публичных дискуссиях в России позволяют сохранять видимость наличия в ней свободы слова. Мы-то знаем цену этой "свободе", но им, если они не хотят уже окончательно принять образ сталинского СССР или КНДР, стоило бы не трогать хотя бы экспертов, которых уважают как внутри страны, так и в международном экспертном сообществе. Которое репрессии против своего представителя однозначно воспримет как поведение "дикарей" и "обезьян".