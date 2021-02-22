Дайджест "Голоса Ислама" - 22 февраля

Важнейшие новости уммы, которые мы отобрали для вас на 22 февраля:

1) Взрывы в Афганистане

В воскресенье в результате нескольких взрывов бомб в Афганистане погибли по меньшей мере три человека, включая ребенка, и еще 20 были ранены. Представитель полиции Кабула Фердоус Фарамарц сказал, что придорожная бомба была взорвана возле полицейской машины, в результате чего погибли водитель и находившийся поблизости ребенок. Были также ранены еще пять мирных жителей, включая детей.

Второй взрыв был вызван бомбой, заложенной на переполненном рынке в южной части провинции Гильменд, в результате чего один мирный житель погиб и 15 человек получили ранения, в том числе двое полицейских, сообщил представитель полиции провинции Мохаммад Заман Хамдард.

Ни одна из групп не взяла на себя ответственность за какие-либо нападения. Представители афганской полиции заявили, что расследование продолжается.

В последние месяцы в столице, Кабуле, почти ежедневно происходят взрывы и убийства, направленные против афганских сил безопасности, гражданских государственных служащих, журналистов и активистов гражданского общества.

Во многих атаках использовались бомбы-липучки - взрывные устройства с магнитами, которые прикреплены к транспортным средствам и взрываются с помощью дистанционного управления или таймера.

В субботу по меньшей мере пять человек погибли в результате трех последовательных взрывов в разных частях города.

2) Новые подробности в деле об убийстве Малькольма Х

Бывший офицер полиции Нью-Йорка перед своей смертью обвинил полицию Нью-Йорка и ФБР в убийстве мусульманского борца за права афро-американцев Малькольма Икса 21 февраля 1965 года.

В письме, написанном бывшим тайным полицейским из Нью-Йорка Рэймондом Вудом, утверждается, что его отдел и ФБР скрыли детали убийства. Он сообщил, что ему было приказано проникнуть в движение за гражданские права, а незадолго до убийства они арестовали телохранителей Малкольма Х.

Напомним, что 21 февраля 1965 года 39-летний Малькольм Икс был застрелен в овремя общественного мероприятия в Нью-Йорке убийцами, опознанными как члены «Нации Ислама». Трое мужчин были осуждены за убийство и заключены в тюрьму, и в конечном итоге все они были условно освобождены.

«Я участвовал в действиях, которые в ретроспективе были прискорбными и пагубными для продвижения моего собственного черного народа. Мои действия от имени Департамента полиции Нью-Йорка были совершены под давлением и под страхом, - сказано в письмо Райманда Вуда, которое было зачитано его родственницей на пресс-конференции в субботу.

В письме говорилось, что аресты, произведенные Вудом в феврале 1965 года, означали, что у Малькольма Икс не было охраны у входа в бальный зал Одюбона, где он выступал в тот день.

Неясно, когда умер Вуд, но он не хотел, чтобы письмо было обнародовано до его смерти, заявив, что он опасается последствий со стороны властей, если он выступит со своими обвинениями.

Ильяса Шабаз, одна из трех дочерей Малкольма Икса, сказала, что новые обвинения требуют дальнейшего расследования. «Любые доказательства, которые позволяют лучше понять правду об этой ужасной трагедии, должны быть тщательно расследованы», - сказала она.

В заявлении полиции Нью-Йорка говорится, что окружной прокурор Манхэттена инициировал проверку несколько месяцев назад. ФБР пока не делало заявления.

3) Уход алимов

Минувшая неделя была отмечена двумя большими потерями для уммы. А что может быть большей потерей, чем уход людей знания?

В Египте скончался шейх Ахмад Таха Райан. Он был ведущим факихом маликитского мазхаба в Египте, но за свою жизнь участвовал в образовательных проектах и преподавал во многих университетах исламского мира, в том числе в Йемене, Медине, Бангладеш, Пакистане, Тунисе, ОАЭ и США.

Шейх провел множество исследований и написал много книг в различных областях, таких как медицина, вредное воздействие алкоголя, маликитский фикх и его принципы, сравнительное правоведение, семейное право, контракты, иджтихад и т .д.

Ему предлагали должность великого муфтия Египта, но он отказался, уступив эту должность Али Джумуа.

Шейха похоронили в Луксоре.

А в Турции умер шейх Мухаммад Амин Сарадж, один из последних учеников великого алима Мухаммада Захида Каусари. Он был известным мухаддисом, преподавал в стамбульской мечети Фатих с конца 1950-х годов.

Одним из его учеников был нынешний муфтий Татарскана Камиль Самигуллин, который в некрологе опубликовал фотографию, на которой шейх дает ему иджазу (разрешение).

«Мухаммад Амин ходжа рассказывал мне, как дважды встречался с татарским богословом Мусой Бигиевым. Рядом с ним чувствовался пульс живой истории! На фото запечатлен момент, как Мухаммад Амин ходжа даёт мне иджазу. Кажется, что я боялся даже дышать рядом с ним, чтобы не мешать ему своим дыханием».

На похоронах шейха Сараджа присутствовало множество людей, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Да примет Аллах деяния этих великих ученых, да одарит нас пользой от них. Амин.

4) Покушение на министра ливийского правительства

Влиятельный министр внутренних дел Ливии пережил покушение в воскресенье, когда его кортеж подвергся обстрелу около столицы.

Фатхи Башагха завершил в воскресенье встречу с председателем национальной нефтяной корпорации и возвращался в Триполи, резиденцию международно признанного правительства национального согласия (ПНС), когда его конвой подвергся нападению со стороны неизвестных вооруженных лиц.

По словам источника, 58-летний министр остался невредимым. Один из нападавших был убит, двое других арестованы.

Башага в последние месяцы вызвал гнев нескольких вооруженных групп в Триполи, объявив о планах демобилизовать ополченцев и реинтегрировать их в официальный аппарат безопасности.



Башага, который с октября 2018 года занимал пост министра внутренних дел в ПНС, считался фаворитом на место преемника предыдущего главы правительства Фаеза аль-Сарраджа. Эта должность в конечном итоге перешла к Абдуль-Хамиду Дбейбе, 61-летнему бизнесмену из Мисраты, который был избран на пост премьер-министра ливийскими делегатами с обеих сторон на мирных переговорах при посредничестве ООН в Женеве в прошлом месяце.