Дайджест "Голоса Ислама" - 19 февраля

Голос Ислама представляет важнейшие новости уммы от 19 февраля:

1) США собираются запретить импорт товаров из Синьцзяна

Палата представителей США в четверг вновь представила двухпартийный законопроект, который запретит импорт из китайского региона Синьцзян, если у него не будет сертификата о том, что он не производился с использованием принудительного труда, и разрешит дальнейшие санкции против китайских чиновников, ответственных за злоупотребления в отношении уйгурских мусульман.

Законопроект Палаты представителей разрешает президенту США применять санкции против всех, кто несет ответственность за репрессии в отношении уйгуров или других мусульман в Синьцзяне, ведущем производителе хлопка и хлопковой продукции.

Это также потребует раскрытия финансовой информации от листинговых компаний США о взаимодействии с китайскими фирмами и организациями, причастными к злоупотреблениям.

«Мы с ужасом наблюдали, как китайское правительство сначала создало, а затем расширило систему внесудебных лагерей массового интернирования, нацеленных на уйгуров и мусульманские меньшинства», - сказал представитель Демократической партии Джим Макговерн, внесший законопроект. Он заявил, что экономика Синьцзяна «построена на основе принудительного труда и репрессий».

«Многие американские, международные и китайские корпорации замешаны в эксплуатации принудительного труда, и эти продукты продолжают поступать в глобальные цепочки поставок и в нашу страну. Конгрессу давно пора действовать», - сказал он.

2) Сомали станет турецким Байконуром?

Недавно объявленная космическая программа Турции, которая намеревается высадиться на Луне в 2028 году, будет стоить более 1 миллиарда долларов и потребует строительства ракетной стартовой площадки в Сомали, сообщает Middle East Eye со ссылкой на турецкий источник, знакомый с планом правительства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал на прошлой неделе амбициозный график, который состоит из двух отдельных этапов с целью установления контакта с Луной в ходе беспилотных полетов.

Анкара планирует совершить жесткую посадку на Луну с помощью гибридной ракеты местного производства, которая будет выведена на орбиту в 2023 году, к столетнему юбилею республики, в рамках международного сотрудничества.

Второй этап направлен на мягкую посадку на Луну в 2028 году с использованием собственных возможностей Турции, что предполагает использование шаттла, который будет проводить научные исследования на естественном спутнике Земли.

Однако правительство до сих пор избегает вопросов относительно стоимости программы и ее дальнейшего развития.

Турецкая оппозиция поспешила указать, что уполномоченный правительством орган для этой задачи, Турецкое космическое агентство (TUA), имеет годовой бюджет чуть более 40 миллионов долларов, что недостаточно для таких высоких целей. Но источник MEE сказал, что TUA было поручено только координировать всю программу, и поэтому естественно, что у него не было большего бюджета.

«Расходы будут осуществляться через различные государственные структуры, такие как крупные государственные предприятия оборонной промышленности», - добавил источник. «Само министерство обороны тоже выделит средства».

Тот же источник сообщил, что правительство планирует построить ракетную площадку в Сомали, ключевом партнере Турции в области безопасности с 2011 года, где также находится крупнейшая в мире учебная база Турции. Кстати, Сомали не новость для космических энтузиастов: Франция также рассматривала возможность использования страны для размещения космодрома в 1960-х годах из-за ее непосредственной близости к экватору, что делает ее более подходящей для запусков ракет.

3) Скончался один из основателей ХАМАС

Один из основателей движения исламского сопротивления Палестины (ХАМАС) скончался в четверг вечером. Ибрагиму аль-Язури было 80 лет, и он умер после продолжительной болезни.

Ибрагим Фарес аль-Язури родился в деревне Байт-Дарас в 1941 году, за семь лет до Накбы (Катастрофы), когда Израиль был создан в оккупированной Палестине. Он был учеником первого класса школы, когда его родную деревню «зачистили» и стерли с лица земли израильские оккупанты. В итоге Аль-Язури оказался в лагере беженцев Хан-Юнис.

Поступивший в школы Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), он окончил начальную и среднюю школу в Хан-Юнисе, а затем окончил среднюю школу и в 1960 году поступил в Каирский университет, чтобы учиться на фармацевтическом факультете. После окончания университета в 1965 году он вернулся в Газу, где открыл собственную аптеку.

Аль-Язури и шейх Ахмед Ясин основали ХАМАС в декабре 1987 года. В следующем году израильские оккупационные силы арестовали всех основателей движения, за исключением шейха Ясина. Когда шейх Ясин был убит Израилем 22 марта 2004 года, сын Аль-Язури Моамен также был замучен.

4) В армии Таджикистана появятся воинские звания времен Сасанидов

Комитет по языку и терминологии при правительстве Таджикистана предложил на утверждение в правительство вариант воинских званий на таджикском языке, сообщает Asia-Plus.

Новая терминология может заменить наименования воинских званий, которые остались с советских времен. Рабочая группа, состоящая из лингвистов, ученых и сотрудников правоохранительных органов, предложила ее еще два года назад. Все воинские звания в таджикском варианте были разработаны на основе названий подразделений и чинов времен персидских династий Аршакидов (250 до н. э. — 224 н. э.), Сасанидов (224 – 651 гг.) и Саманидов (819 – 999 гг.).

Как заявил Абдурахим Зульфониён, окончательный вариант, предложенный таджикскими лингвистами, выглядит так: ефрейтор — радабон, младший сержант — даставар, сержант — дастаёр, старший сержант — дастабон, старшина — сардаста, прапорщик — силахбон, лейтенант — тахамдор, капитан — садавар, майор — саргурд, подполковник — сархангёр, полковник — сарханг, генерал — солор, генерал-майор — гундсолор, генерал-лейтенант — лашкарсолор, генерал-полковник — сипахсолор и генерал армии — артишсолор.

Похожий вариант перевода воинских званий обсуждался два года назад, но тогда его отвергло Министерство обороны Таджикистана. В ведомстве заявили, что необходимости в этой инициативе, как и средств на ее реализацию, нет.

5) Массовое задержание членов Хизб ут-Тахрир*

Российские силовики (ФСБ, полиция и Росгвардия) провели операцию по задержанию членов международной организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (признанной в России террористической). Оперативные мероприятия прошли в Крыму, городах Москва, Санкт-Петербург, Приморском, Краснодарском краях, республиках Башкортостан, Дагестан, а также в Орловской, Калужской, Ивановской областях.

Как сообщает пресс-служба ФСБ России, по местам жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России «пропагандистские материалы» - средства связи, электронные носители информации.

В отношении семи задержанных возбуждены уголовные дела о террористической деятельности.

* - запрещены в РФ