Интервью по "делу татарских бабушек": как их сделали "эктремистками"

62-летнюю жительницу Набережных Челнов Накию Шарифуллину могут обвинить в создании в России организации «Нурджулар». Шарифуллина, которая читала книги Саида Нурси вместе с 60-80-летними бабушками, ранее была оштрафована на 100 000 рублей.

25 марта прошлого года в квартире Накии Шарифуллины и нескольких других мусульманок, жительниц Набережных Челнов в Татарстане, прошли обыски с конфискацией книг турецкого богослова Саида Нурси. Русские переводы книг Нурси “Рисале-и Нур” запрещены в России. По словам Накии Шарифуллиной, они читают книги на турецком (в оригинале), а не на русском языке. Поэтому она не согласна с обвинениями суда.

– 25 марта к нам в квартиры пришли с обыском. Хотя книги на турецком языке не признаны экстремистскими, их собрали и увезли. В Набережных Челнах обыск проводился у 20 человек, у восьми из которых забрали книги. После этого было возбуждено уголовное дело, и суд постановил взять меня под домашний арест. Восемь месяцев я провела под домашним арестом. Позже решение было изменено на подписку о невыезде. Сейчас, после окончания следствия, у меня начался суд. Первое заседание состоялось 12 января. Суд, без проведения экспертизы по турецким книгам Саида Нурси, которые мы читаем, приравнивает их к запрещенным русским переводам. Мы против этого. Ведь сперва муфтиям и специалистам по религии нужно провести экспертизу, но никаких подобных действий не предпринимается, несмотря на то, что мы просили это сделать. Они выступили против направления книг на турецком языке на экспертизу.

–Почему суд против направления книг на экспертизу?

–Во-первых, у них нет желания, а во-вторых, сложно найти специалистов для такой экспертизы. Религиозные организации, муфтии могли бы найти, но суд не желает к ним обращаться. Поэтому мы сами направили книги на независимую экспертизу, и мы также попросили муфтияты предоставить свои оценки о них. Свое мнение о полезности этих книг уже высказывали муфтии Равиль Гайнутдин, Талгат Таджутдин, Нафигулла Аширов и другие, но было бы хорошо повторно подтвердить эти слова. Следующее судебное заседание назначено на 25 января (перенесено на 24 февраля). Может быть, к тому времени они выскажут свое мнение. Хотя, муфтии предупреждены, они не могут нас принять. К сожалению, сейчас мы находимся в таком положении...

– Вы сказали, что сложно найти специалистов для проведения экспертизы. Ведь можно же найти знающих турецкий язык.

– Автор книг Саид Нурси не турок, а курд. Книги, которые он писал, написаны не на современном турецком языке, а на османском. На этом языке писал татарский поэт Габдулла Тукай. Даже в Турции сейчас полностью не понимают этот язык. Он более понятен тому, кто знает старотатарский язык.

– Вы сказали, что эти книги забрали у восьми человек в Набережных Челнах. Их тоже будут судить?

– Нет, только меня. Меня хотят обвинить по статье 282.2 УК РФ, это значит, что я якобы являюсь организатором российского отделения международной организации «Нурджулар». Якобы люди, читающие книги «Рисале-и Нур», входят в организацию «Нурджулар». Они хотят сначала запретить книги, а потом осудить меня.

По мнению суда, мы пропагандируем превосходство верующих над неверующими, превосходство Ислама над другими религиями, мы не боимся смерти, а значит, раз не боимся смерти, “мы можем готовить террористов и экстремистов”. Абсолютно абсурдные обвинения. Нас обвиняют в противоположном тому, что написано в книгах.

В этих книгах дается духовное толкование Корана. Не читая турецкий оригинал книг, они собираются прийти к такому выводу на основании того, что они идентичны русским переводам. Опять же, как 60-80-летние бабушки, с которыми мы читали, могут быть экстремистами? Мы готовимся к будущей жизни, к Ахирату. Наша молодость прошла в годы атеизма. Я сама осознала Ислам в возрасте 35 лет.

– Почему вас считают организатором организации?

– Когда мы собирались, они записывали наши разговоры, два года прослушивали и записывали разговоры с моего телефона. У нас есть слепая бабушка Флюра из Елабуги. Она научилась читать книги, изданные для слепых. Мы ездили и учили ее. Сейчас ей 83 года. Однажды, когда она приехала в Набережные Челны, я сказала: «Флюра апа, если вы устали, полежите», а потом, когда она прилегла, я, оказывается, сказала ей: «Сейчас будет намаз, возьмите омовение». Те, кто записывал эти слова, выставили меня лидером. Какие слова мне нужно было сказать этой слепой бабушке? Они сделали такие бессмысленные выводы. Потому что нет других доказательств, в чем бы меня обвинить.

– Эти мусульманки собирались в вашем доме?

– У нас есть квартира в Набережных Челнах. Мы купили ее 20 лет назад вместе с сестрами, которые приходили в медресе.

Я не обучала детей, молодежь. Еще раньше нам поставили такое условие. С этими бабушками мы читаем Коран по пятницам, молимся, собираемся в другие дни, чтобы почитать книги, вместе послушать то, что читаем. Нам не дали возможность открыть медресе. В 2014 году суд запретил нам организовать медресе и обучать, но разрешил нам собираться вместе с бабушками.

– Значит, в вашей квартире было установлено записывающее устройство?

– Да. Они записывали то, что я читала из уроков, из которых потом были выдернуты отдельные фразы. Также в течение двух лет они записывали все мои телефонные разговоры, но по ним никаких обвинений нет. У меня есть простой телефон, по которому я разговариваю с родственниками. У меня не остается времени разговаривать с другими.

К нам также приезжают мусульманки из соседних и дальних городов. Имеющие возможность бабушки приезжают к нам, остаются на неделю, обучаются религии. По мнению стороны обвинения, я под видом уроков религии обучала этих 60-80-летних бабушек методам экстремизма и терроризма. Ужас какой-то...

Я ездила преподавать по мечетям от Калининграда до Владивостока. 29 лет назад я поступила в медресе, потом сама начала обучать в мечетях и медресе. Давление началось в 2007 году. В то время в Москве были запрещены несколько русских переводов Саида Нурси. Первые гонения начались тогда. Затем в 2014 году суд оштрафовал меня на 100 000 рублей. Сейчас опять возбудили уголовное дело. Мы не понимаем, в недоумении, зачем они привязались к бабушкам, когда нет никаких причин. И допросы проводились жестоко, с 80-летними бабушками вели себя очень грубо. Полиция, которая должна бы устанавливать справедливость, устроила такой допрос, словно имеет дело с какими-то террористами.

– В прошлом году в Казани был задержан имам Габдрахман Наумов. Его также обвинили в том, что он организатор ячейки «Нурджулар». Таких организаторов оказывается много?

– Не знаю. Может быть, он - для мужчин, я - для женщин?

– Может, власти опасаются пантюркизма?

– Нет, я так не думаю, мы ведь не вмешиваемся в политику, даже не смотрим телевизор, у нас нет на это времени. Мы читаем, изучаем коранические смыслы, которые раскрыты в тафсирах «Рисале-и Нур». Ведь даже если мы будем знать арабский язык на 100%, мы не сможем понять и охватить все смыслы Корана.

В 2007 и 2013 годах у нас забрали наши книги и не вернули. В прошлом году снова забрали во время обыска и не вернули как запрещенные. В 2013 году забрали книги у 120 женщин. Они по-прежнему сидят без книг, потому что у кого-то нет денег купить, кто-то не знает, где купить.

– Где вы брали эти книги?

– Они печатались и продавались в Москве, Санкт-Петербурге, потом в Казани. Это было в то время, когда они не были запрещены. Книги на турецком языке и сейчас еще не запрещены, а на русском языке мы не читаем.

– Среди книг, которые забрали у бабушек в прошлом году, русских переводов не было?

– Не было. В моем доме было четыре книги. Их принесли мне после запрета в 2013 году, не зная, куда их девать. Они же содержит слова Аллаха из Корана, поэтому их нельзя просто выбросить на улицу. Книги лежали у меня в шкафу, и я не обратила на это внимание. Когда пришли силовики с обыском, вытащили эти книги.

– Кажется, что и суд Набережных Челнов ранее запретил несколько русских переводов Саида Нурси?

– Да, в 2014 году. Ни в одной стране мира, кроме России, они не запрещены. Это конечно позор.

– Какое наказание вам грозит, если суд признает вас виновной?

– Если не ошибаюсь, тюремное заключение на срок от шести до десяти лет и штраф в размере от 600 000 рублей...