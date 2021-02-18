В России - новая насильственная христианизация мусульман?

Имам-хатыб города Пласт Челябинской области Раис Султанов обратился с заявлением в прокуратуру на действия, нарушающие его конституционные права на неприкосновенность частной жизни и свободу совести. Об этом ИА IslamNews сообщил адвокат Руслан Нагиев, который оказывает имаму юридическую помощь.

В обращении мусульманского религиозного деятеля говорится, что его детям – Абдулле и Абдурахману, учащимся 7 класса – фактически навязывают изучение православной культуры, к которой они не принадлежат.

В начальных классах школы это выражалось в том, что их заставляли на уроках рисования изображать пасхальные яйца, а после того, как дети вместо этого нарисовали мечеть, директор школы вызвал родителей на «беседу», заявив: «где вы живете?» После этого детей перевели в другую школу.

Когда братья Султановы подросли, встал вопрос о возможности совершения обязательных пятикратных молитв, но это им было запрещено, хотя дети молятся только на переменах, и выбирают места, где они никому не мешают.

Также продолжилось навязывание тем, связанных с православием, чего родители как законные представители своих детей не желают. В частности, на уроках поют церковные псалмы, учат пасхальные стихи. Чашу терпения имама переполнил факт демонстрации детям документального фильма «Военная приемка. След в истории. 1979. Афганский шторм», в котором, по его мнению, ислам показан с негативной стороны, и есть признаки оскорбления религиозных чувств верующих мусульман.

Имам подчеркивает, что служит в мечети г. Пласт уже 24 года, является официальным духовным лицом и исповедует «традиционный ислам». Он просит прокурора разобраться в ситуации и принять необходимые меры. Адвокат Руслан Нагиев обещал рассказать о дальнейшем развитии этого дела. По его словам, это далеко не единичный случай. Родители школьников, особенно в небольших населенных пунктах, опасаются вступать в конфликт со школьной администрацией, так как в случае возникновения подобной ситуации, просто будет негде учить детей.

В Татарстане после многочисленных жалоб родителей на уроки татарского языка дело дошло до того, что по этому вопросу высказался глава государства, призвав не обучать насильно неродному языку. Встает вопрос, стоит ли учить насильно неродной религиозной культуре? К тому же, когда обязательное изучение православия сопряжено с уничижительным отношением к культуре и религиозным предписаниям других религий. Получается что-то сравни разжиганию религиозной нетерпимости.

Не стоит забывать, что преподавание «закона Божьего» было обязательным предметом в Российской империи. В аттестате В.И. Ленина, который хранится в его музее в Ульяновске, по этому предмету значится оценка «отлично». Но это не помешало вождю мирового пролетариата занять жесткую позицию в отношении религии, прежде всего православной: «В соответствии с решением В.Ц.И.К. и Сов. нар. комиссаров необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов опечатывать и превращать в склады. Председатель В.Ц.И.К. Калинин Председатель Сов. нар. Комиссаров Ульянов (Ленин)».

В 21 веке у религии есть множество конкурирующих идеологий, и ситуация гораздо сложнее чем она была сто лет назад. Поэтому обучение религиозным культурам в школе должно происходить добровольно. И тем более – без нарушения естественных прав и оскорбления религиозных чувств учащихся.