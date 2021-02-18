Анкара обеспокоена задержаниями крымских татар - МИД Турции

Анкара обеспокоена ситуацией в аннексированном Россией Крыму, где накануне утром были произведены задержания этнических крымских татар.

«Турция обеспокоена проведением обысков в домах наших соотечественников - крымских татар - в аннексированном Россией Крыму, а также принятыми постановлениями об их задержании», - говорится в сообщении МИД.

В МИД Турции призвали положить конец подобного рода практике в отношении крымских татар, которые являются исконными жителями полуострова.

Турция не признает аннексию Крыма и впредь продолжит оказывать поддержку крымскотатарскому народу, подчеркнуто в сообщении.

Ранее сообщалось, что после ночных обысков в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали шестерых крымских татар. Задержанным вменяют участие в террористической деятельности.

Прокуратура Украины по Крыму возбудила уголовное расследование.

Представительство администрации президента Украины по Крыму осудило обыски и аресты в отношении крымских татар. В заявлении отмечается, что аресты носят политический и религиозный характер.