Дайджест "Голоса Ислама" - 18 февраля

Голос Ислама представляет свежую порцию самых важных и интересных новостей Уммы:

1) Ас-Сиси предостерег египтян от многодетности

Президент Египта Абдуль Фаттах ас-Сиси призвал египтян иметь не более двух детей, заявив, что стране нужен один триллион долларов, чтобы справиться с растущим населением.

В Египте проживает более 100 миллионов человек, что делает его самой густонаселенной страной в арабском мире и третьей по численности населения страной в Африке.

«Условия жизни ухудшаются, и нам нужен триллион долларов, чтобы соответствовать приросту населения», - сказал Сиси во время открытия медицинского комплекса в провинции Исмаилия на этой неделе.

По его словам, семьям следует избегать иметь более двух детей из-за непомерно высокой стоимости.

В настоящее время в Египте коэффициент фертильности составляет около 3,3 ребенка на женщину.

Это не первый раз, когда Сиси предупреждает о перенаселении с момента своего избрания президентом в 2014 году. Египетский диктатор, который пришел к власти в результате военного переворота 2013 года, ранее называл «перенаселение» одним из двух крупных кризисов, с которыми столкнулся Египет, а второй - «терроризмом».

В 2019 году правительство Сиси запустило кампанию по планированию семьи под названием «Двух достаточно», в рамках которой тысячи добровольцев пообещали «помочь изменить представление о высокой рождаемости».

Согласно официальной статистике, около трети населения Египта живет за чертой бедности.

2) Асадитский режим в Сирии наложил шариат на езидов

Сирийский режим Башара Асада наложил исламское право о личном статусе на общину езидов, что вызвало многочисленные примеры возмущения.

В циркуляре Министерства юстиции, выпущенном в воскресенье, говорится, что меньшинство езидов не освобождено от исламских законов о личном статусе. По сути езидов назвали сектой Ислама, а не отдельной религией.

Члены общины ранее подавали заявку на создание езидского религиозного суда для рассмотрения семейных споров и других вопросов личного статуса. Это право предоставляется членам христианских, еврейских и друзских религиозных меньшинств в соответствии с сирийским законодательством.

Согласно циркуляру, езиды, имеющие сирийское гражданство, должны решать вопросы личного статуса в исламских шариатских судах. Представители меньшинства, не имеющие сирийского гражданства, должны передавать дела в гражданские суда, как иностранцы.

Применение исламского религиозного права вызвало возмущение среди членов езидской общины в Сирии.

Совет езидов Сирии назвал этот шаг «вопиющим нарушением основных принципов прав человека». Совет возмущает не только применение шариата, но и «дискриминация» по отношению к езидам, которых лишили гражданства (около 120 000 с 1962).

Сегодня в Сирии проживает до 40 000 езидов, в основном в северных провинциях Хасака и Алеппо. Ну а мы посмотрим, как будет разворачивать история, в которой *внезапно* асадитский режим предстал инструментом шариатизации Сирии.

3) В Сирии освобожден журналист Билял Абдуль-Карим

Сирийская группировка Хайат Тахрир аш-Шам (ХТШ)* освободила американского журналиста Биляла Абдуль-Карима после шести месяцев заключения в тюрьме на северо-западе Сирии.

ХТШ задержали Абдуль-Карима в августе после того, как он сообщил о пытках в тюрьмах ХТШ.

Абдуль-Карим находится в контролируемой оппозицией Сирии с 2014 года. Его задержание последовало за серией арестов боевиками ХТШ гуманитарных работников и журналистов в провинции Идлиб и ее окрестностях.

Моаззам Бегг, директор по связям с общественностью британской правозащитной группы CAGE, вел кампанию за освобождение Абдуль-Карима и поговорил с ним после его освобождения.

«Билял в порядке, чувствует себя хорошо. У него хорошее здоровье, и он по-прежнему оптимистичен», - сказал Бегг.

ХТШ заявил, что освободил Абдуль-Карима после того, как его обвинили в «работе с группами, наносящими ущерб общественной безопасности» и «подстрекательстве».

Американского журналиста также обвиняли в «публикации и продвижении лжи, которая затрагивает учреждения, без доказательств».

ХТШ сообщил, что приговор Абдуль-Кариму был сокращен до условного освобождения после того, как было принято ходатайство, поданное старейшинами из региона Атме.

4) ХАМАС пересмотрит правила о выезде

Правящие власти Газы заявили, что судебные органы пересмотрят спорный указ, дающий родителям и опекунам право запрещать взрослым детям или иждивенцам путешествовать.

Власти ХАМАС, контролирующие сектор Газа, заявили в среду, что они довольны, что постановление Высшего шариатского совета в Газе было пересмотрено «во избежание путаницы».

Постановление, распространенное в воскресенье, разрешает "запрещать поездки для мужчин старше 18 лет по решению суда на основании воли отца или деда". Также запрещено «девственницам, овдовевшим или разведенным женщинам путешествовать без разрешения опекуна».

После широкого выражения недовольства ХАМАС заявил, что положения, касающиеся одиноких женщин, «были неправильно истолкованы как полный запрет на поездки» и будут «изменены».

5) Бахрома Хамроева хотят лишить гражданства РФ

Спецслужбы России при содействии прокуратуры фабрикуют материалы против члена Правозащитного Центра «Мемориал» Бахрома Хамроева, известного своей деятельностью по защите мусульман, особенно мигрантов из Центральной Азии. Об этом говорится в пресс-релизе «Мемориала» (признанного в России «иностранным агентом»).

Как сообщает издание Фергана, 4 февраля 2021 года прокуратура подмосковного города Люберцы обратилась в суд, чтобы инициировать признание недействительным российского гражданства Хамроева. Надзорное ведомство при этом сослалось на объяснительную его бывшей жены. Брак с гражданкой России, заключенный в середине 1990-х годов, дал правовое основание для получения Хамроевым российского гражданства. Спустя несколько лет супруги развелись. Теперь прокуратура добивается признания этого брака фиктивным и установления судом юридического факта сообщения «ложных сведений о наличии супруги» при получении гражданства РФ.

На днях бывшая супруга Хамроева сама рассказала ему в присутствии журналиста обстоятельства появления своей «объяснительной». По её словам, в начале февраля 2021 года к ней домой приехали сотрудники ФСБ. Они сказали, что её бывший муж якобы «террорист, всех взрывает, всех подговаривает», а также «подбивает» людей на митинги, связанные с оппозиционером Алексеем Навальным. Поэтому она должна написать им объяснительную о фиктивном браке. Они также сказали, что в случае отказа её саму могут привлечь к ответственности за то, что она «узаконила» пребывание в России лица, причастного к терроризму.

Одновременно в Узбекистане, откуда родом правозащитник, на прошлой неделе от некоторых заключенных добивались ложных показаний, которые могут быть использованы для уголовного преследования Хамроева в случае его депортации, говорится в сообщении «Мемориала».

* - запрещены в РФ