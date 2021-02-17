Дайджест "Голоса Ислама" - 17 февраля

Голос Ислама подготовил для вас новую порцию новостей на 17 февраля:

1) Саудовская Аравия планирует масштабную реформу правовой системы

Саудовская Аравия планирует полностью пересмотреть свою правовую систему, чтобы привести ее в соответствие с международными нормами, заявил наследный принц королевства.

Наследный принц Мухаммад бин Салман сообщил, что четыре новых законопроекта - закон о личном статусе, закон о гражданских сделках, уголовный кодекс о дискреционных санкциях и закон о доказательствах - будут вскоре одобрены соответствующими органами.

«Новые законы представляют собой новую волну реформ, которые ... повысят надежность процедур и механизмов надзора как краеугольных камней в достижении принципов справедливости, определив границы ответственности», - говорится в заявлении наследного принца.

Сообщается, что правовая система королевства по прежнему будет соответствовать шариату, но при этом будет кодифицирована в «соответствии с современными требованиями».

Стандартизация правовой системы, по словам принца, поможет устранить «несоответствия» и «отсутствие ясности» в существующей системе, особенно в отношении семейного права и правил опеки.

«Это приводило к длительному судебному разбирательству, не основанному на юридических текстах. Кроме того, отсутствие четкой правовой базы для частного и делового секторов привело к двусмысленности в отношении обязательств», - сказал он по сообщениям саудовских СМИ.

«Это было болезненно для многих людей и семей, особенно для женщин. Это также позволило некоторым людям уклоняться от своих обязанностей. Такого больше не будет».

2) Турция завела дело на голландского исламофоба Герта Вилдерса

Турецкая прокуратура начала расследование высказываний крайне правого голландского политика Гирта Вилдерса, назвавшего президента Реджепа Тайипа Эрдогана «террористом».

Расследование было начато после публикации 15 февраля в твиттере сообщения лидера Партии свободы Нидерландов, в котором содержались фотография и письменное оскорбление в адрес президента Турции, сообщает Генеральная прокуратура Анкары.

В твиттере Вилдерса также содержится призыв к исключению Турции из НАТО и призыв к премьер-министру Голландии Марку Рютте выслать посла Турции из Нидерландов.

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (AKP) Омер Челик отреагировал на высказывания Вилдерса в понедельник, назвав голландского политика «бесчеловечным фашистом» в своем твиттере.

Директор по связям с общественностью президента Фахреттин Алтун также раскритиковал Вилдерса за это заявление.

«Ни одно слово, которое когда-либо произносили Герт Вилдерс и его веселая банда неонацистов, ничего не значило», - написал Алтун в Твиттере.

3) Газа: женщинам не разрешено покидать территорию без опекуна

Исламский суд в секторе Газа, управляемом ХАМАС, постановил, что женщинам требуется разрешение мужчины-опекуна (вали) на выезд за пределы осажденной территории.

В решении прямо говорится, что незамужняя женщина должна получить разрешение своего «опекуна» - обычно отца или старшего родственника - на поездку.

Это также означает, что замужние женщины не смогут путешествовать без согласия своих мужей, сообщает The Guardian.

Критики сейчас вовсю уже обвиняют ХАМАС в ущемлении прав женщин и сравнивают ситуацию с Саудовской Аравией.

Однако глава Высшего судебного совета Газы отверг критику решения как «искусственный и необоснованный шум». Требование разрешения на поездку от опекуна-мужчины соответствует исламским и гражданским законам, сказал Хасан аль-Джоджо Associated Press.

4) Французский парламент одобрил антиисламский закон о защите республиканских ценностей

Национальное собрание, нижняя палата французского парламента, во вторник проголосовала за законопроект о защите республиканских ценностей, направленный против так называемого "исламистского сепаратизма".

Критики законопроекта утверждают, что закон стигматизирует мусульман, а также ограничивает свободу слова и вероисповедания.

В поддержку документа проголосовали 347 депутатов, против был 151. Для вступления в силу необходимо одобрение Сената, верхней палаты парламента.

В законопроекте более 70 статей. В нём, в частности, перечисляются основания для закрытия мечетей и религиозных школ, вводятся требования отчётности о финансировании религиозных групп из-за рубежа, а также предписывается, что все дети, начиная с трёх лет, обязаны посещать школу. Домашнее обучение возможно только в исключительных обстоятельствах. Необходимость введения этой меры авторы законопроекта обосновали тем, что домашнее обучение всё более распространяется в исламском сообществе Франции - как считают авторы законопроекта, это препятствует приобщению детей из мусульманских семей к республиканским ценностям.

5) Новые обыски у крымских мусульман

В Крыму сотрудники ФСБ снова проводят обыски в домах у мусульман. Активисты движения "Крымская солидарность" сообщают, в частности, об обысках у Абдулбори Махамадаминова в Советском районе, Азамата Эюпова в Белогорске, Тимура Ялкабова и Ленура Сейдаметова в Симферополе, Эрнеста Ибрагимова и Олега Федорова в Бахчисарае, а также у Яшара Шихаметова в Севастополе.

По словам активистов "Крымской солидарности", на горячей линии ФСБ сообщают, что обыски проходят в рамках уголовного дела. Родственникам на местах проведения следственных мероприятий следователи ФСБ заявили, что речь идёт о статье об участии в террористической организации.

Пятерых человек после обысков увезли на допрос в здание управления ФСБ по Крыму в Симферополе.

Эрнест Ибрагимов более 10 лет проработал поваром в кафе "Салачик", владелец которого Марлен Асанов был осуждён на 19 лет колонии строго режима по делу "Хизб ут-Тахрир*. Ибрагимов также является активистом проекта для детей политзаключенных "Крымское детство". В 2017 году в отношении него было возбуждено административное дело.

Азамат Эюпов – участник протестной акции крымских татар на Красной площади в Москве в июле 2019 года и постоянный слушатель на открытых судебных заседаниях по делам против крымских мусульман.

Накануне в ФСБ России сообщали, что в Крыму и Татарстане сотрудники спецслужбы задержали группу лиц, которые якобы причастны к финансированию запрещенной в России террористической организации. Вместе с этим, стало известно, что по аналогичным подозрениям была задержана семья, которую подконтрольный России суд в Симферополе отправил под арест.

* - запрещены в РФ